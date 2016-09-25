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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Ахмат
Арсенал - Ахмат: обзор матча 25 сентября 2016
Арсенал
25.09.2016, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ахмат
Желтая карточка
В. Рыжков
90'
+1
87'
Замена
Родолфо
️️️️
Г. Теодор Грозав
Желтая карточка
А. Денисов
84'
81'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
И. Лебеденко
Замена
А. Хагуш
️️️️
Л. Тесак
80'
77'
Желтая карточка
Ф. Пирис
Желтая карточка
К. Берхамов
77'
65'
Желтая карточка
З. Плиев
62'
Замена
О. Роши
️️️️
М. Митришев
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Х. Аппаев
62'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Шешуков
46'
Желтая карточка
А. Горбатюк
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
3-3-3-1
36
Левашов
71
Денисов
29
Горбатюк
21
Вергара
8
Тесак
7
Шешуков
26
Браун Форбс
7
Берхамов
84
Власов
20
Стеклов
14
Аппаев
4-3-1-2
1
Городов
40
Уциев
4
Анхель
13
Семенов
3
Плиев
19
Иванов
37
Грозав
22
Пирис
95
Митришев
9
Балай
10
Лебеденко
8
Тесак
14
Хагуш
14
Хагуш
8
Тесак
7
Шешуков
28
Рыжков
28
Рыжков
7
Шешуков
14
Аппаев
18
Бурмистров
18
Бурмистров
14
Аппаев
37
Грозав
2
Родолфо
2
Родолфо
37
Грозав
95
Митришев
21
Роши
21
Роши
95
Митришев
10
Лебеденко
27
Мирзов
27
Мирзов
10
Лебеденко
Остались в запасе
Арсенал
Ахмат
9
Роман Изотов
ЦФ
1
Александр Фильцов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
9
Роман Изотов
ЦФ
1
Александр Фильцов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Арсенал - Ахмат
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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