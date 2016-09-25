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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 25 сентября 2016
Интер
25.09.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
37'
И. Перишич
14'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Болонья
80'
Замена
А. Масина
️️️️
Э. Крафт
Замена
Г. Барбоза
️️️️
А. Кандрева
74'
Замена
Эдер
️️️️
Э. Банега
65'
63'
Желтая карточка
Э. Пульгар
63'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Д. Гастальделло
53'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
А. Надь
41'
Желтая карточка
Б. Джемаили
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
Пас отдал
А. Кандрева
37'
33'
Желтая карточка
А. Да Кошта
Замена
А. Ньюкури
️️️️
Ж. Кондогбиа
28'
21'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Дестро
Пас отдал
С. Верди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Сафир Таидер
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
23
Эдер
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-3-3-1-1
1
Ханданович
13
Раноккия
13
Миранда
23
Лустиг
13
Мянго
17
Медель
18
Сантон
19
Кондогбиа
11
Банега
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
4-3-1-2
1
Да Кошта
17
Крафт
5
Гастальделло
22
Майетта
35
Торосидис
8
Таидер
6
Надь
21
Джемаили
90
Верди
21
Дестро
7
Крейчи
19
Кондогбиа
27
Ньюкури
27
Ньюкури
19
Кондогбиа
11
Банега
23
Эдер
23
Эдер
11
Банега
87
Кандрева
9
Барбоза
9
Барбоза
87
Кандрева
17
Крафт
25
Масина
25
Масина
17
Крафт
5
Гастальделло
6
Оиконому
6
Оиконому
5
Гастальделло
6
Надь
5
Пульгар
5
Пульгар
6
Надь
Остались в запасе
Интер
Болонья
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
1
Федерико Равалья
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Интер - Болонья
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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