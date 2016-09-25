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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - РБ Лейпциг
Кельн - РБ Лейпциг: обзор матча 25 сентября 2016
Кельн
25.09.2016, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
25'
Ю. Осако
5'
О. Бурк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - РБ Лейпциг
90'
+2
Желтая карточка
Бернардо
Замена
С. Гирасси
️️️️
А. Модест
85'
Замена
Ф. Младенович
️️️️
К. Рауш
84'
82'
Замена
Т. Вернер
️️️️
О. Бурк
Замена
А. Руднев
️️️️
Ю. Осако
72'
63'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Д. Зелке
Желтая карточка
Ю. Осако
54'
45'
Замена
Бернардо
️️️️
Б. Шмитц
39'
Желтая карточка
В. Орбан
ГОЛ! 1:1!
Ю. Осако
Пас отдал
К. Рауш
25'
5'
ГОЛ! 0:1!
О. Бурк
Пас отдал
М. Забитцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ПП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Доминик Кайзер
АП
31
Штефан Илсанкер
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
6
Диего Демме
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-3-3
1
Хорн
14
Хектор
3
Маврай
4
Соренсен
3
Хайнц
34
Рауш
33
Леманн
31
Риссе
27
Модест
10
Осако
6
Цоллер
4-3-1-2
25
Гулачи
22
Шмитц
4
Орбан
5
Комппер
23
Хальстенберг
31
Илсанкер
20
Забитцер
8
Кейта
13
Кайзер
9
Зелке
7
Бурк
34
Рауш
37
Младенович
37
Младенович
34
Рауш
10
Осако
9
Руднев
9
Руднев
10
Осако
27
Модест
9
Гирасси
9
Гирасси
27
Модест
22
Шмитц
13
Бернардо
13
Бернардо
22
Шмитц
9
Зелке
15
Поульсен
15
Поульсен
9
Зелке
7
Бурк
11
Вернер
11
Вернер
7
Бурк
Остались в запасе
Кельн
РБ Лейпциг
28
Свен Мюллер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
8
Рани Хедира
ОП
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Диего Демме
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
28
Свен Мюллер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Диего Демме
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Кельн - РБ Лейпциг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Кортус
(Ретенбах-ан-дер-Пегниц)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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