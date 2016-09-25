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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 25 сентября 2016
Амкар (мол)
25.09.2016, воскресенье, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
1 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
85'
А. Трунин
8'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
88'
Замена
В. Грязин
️️️️
Н. Киреев
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Р. Вазитдинов
85'
ГОЛ! 1:1!
А. Трунин
85'
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
А. Мосунов
83'
Красная карточка
Г. Енев
79'
72'
Замена
Н. Панков
️️️️
Е. Сланко
70'
Замена
Н. Киреев
️️️️
Э. Набатов
Замена
В. Уренский
️️️️
Г. Бурков
65'
Замена
Г. Енев
️️️️
М. Жуковский
65'
64'
Замена
Б. Садик
️️️️
Е. Голенков
Замена
А. Трунин
️️️️
Т. Краев
57'
Желтая карточка
Х. Аушев
37'
8'
ГОЛ! 0:1!
Е. Голенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
11
Евгений Парамонов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кр. Советов (мол)
1
Богдан Овсянников
ВР
97
Максим Васильев
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
53
Иван Столяров
ЦЗ
76
Денис Лозовик
ЦЗ
61
Николай Кирица
ЦП
98
Александр Дмитрюк
ЦП
10
Эмрах Набатов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
99
Евгений Сланко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
92
Данил Смирнов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
Кр. Советов (мол)
54
Владимир Терехин
ВР
63
Никита Панков
ЦЗ
64
Виктор Грязин
ЦП
22
Никита Киреев
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
3-2-3-1-1
71
Красильников
59
Бурков
29
Гусейнов
97
Аушев
53
Жуковский
24
Мосунов
11
Парамонов
68
Краев
96
Чухланцев
7
Вазитдинов
70
Гооге
4-4-2
1
Овсянников
89
Масальский
53
Столяров
76
Лозовик
97
Васильев
98
Дмитрюк
10
Набатов
78
Киселев
61
Кирица
69
Голенков
99
Сланко
59
Бурков
44
Уренский
44
Уренский
59
Бурков
68
Краев
80
Трунин
80
Трунин
68
Краев
53
Жуковский
46
Енев
46
Енев
53
Жуковский
7
Вазитдинов
92
Смирнов
92
Смирнов
7
Вазитдинов
24
Мосунов
51
Ромащенко
51
Ромащенко
24
Мосунов
99
Сланко
63
Панков
63
Панков
99
Сланко
10
Набатов
22
Киреев
22
Киреев
10
Набатов
Киреев
64
Грязин
64
Грязин
Киреев
69
Голенков
9
Садик
9
Садик
69
Голенков
Остались в запасе
Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
54
Владимир Терехин
ВР
Остались в запасе
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
54
Владимир Терехин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Иван Анохин
(Тюмень)
Стадион:
Звезда (запасное поле)
Новости команд
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Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
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2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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2018.04.28 20:58
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2018.04.21 12:54
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2018.04.13 15:58
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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