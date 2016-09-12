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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Эвертон
Сандерленд - Эвертон: обзор матча 12 сентября 2016
Сандерленд
12.09.2016, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Эвертон
60'
Р. Лукаку
68'
Р. Лукаку
71'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Эвертон
89'
Замена
А. Коне
️️️️
Р. Лукаку
76'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Я. Боласи
Замена
Д. Денайе
️️️️
Я. Кирхгофф
76'
Замена
Д. Ндонг
️️️️
Д. Уотмор
73'
71'
ГОЛ! 0:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Миральяс
68'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Я. Боласи
60'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
И. Гуйе
Замена
В. Хазри
️️️️
Л. Гуч
57'
55'
Желтая карточка
И. Гуйе
45'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Р. Баркли
Желтая карточка
Д. Уотмор
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
27
Ян Кирхгофф
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
6
Росс Баркли
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Сандерленд
12
Мика
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-2-1-3
1
Пикфорд
15
ван Анхолт
5
Коне
3
Джилободжи
22
Манкильо
6
Родуэлл
27
Кирхгофф
24
Янузай
20
Уотмор
7
Гуч
9
Дефо
4-1-2-1-2
1
Стекеленбург
23
Коулмен
5
Уилльямс
19
Ягиелка
3
Бэйнс
5
Гуйе
18
Бэрри
11
Боласи
6
Баркли
9
Лукаку
87
Миральяс
27
Кирхгофф
64
Денайе
64
Денайе
27
Кирхгофф
20
Уотмор
22
Ндонг
22
Ндонг
20
Уотмор
7
Гуч
10
Хазри
10
Хазри
7
Гуч
11
Боласи
22
Дэвис
22
Дэвис
11
Боласи
9
Лукаку
2
Коне
2
Коне
9
Лукаку
6
Баркли
10
Деулофеу
10
Деулофеу
6
Баркли
Остались в запасе
Сандерленд
Эвертон
12
Мика
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
12
Мика
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Сандерленд - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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