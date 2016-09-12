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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити
Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити: обзор матча 12 сентября 2016
Лос-Анджелес Гэлакси
12.09.2016, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 2
Завершен
Орландо Сити
35'
Д. Дос Сантос
38'
А. Гордон
45'
Д. Дос Сантос (П)
70'
Р. Кин
20'
К. Молино
90'
Б. Ши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити
90'
ГОЛ! 4:2!
Б. Ши
ГОЛ! 4:1!
Р. Кин
70'
61'
Замена
К. Ривас
️️️️
К. Ларин
60'
Желтая карточка
Д. Матеос
Замена
Р. Кин
️️️️
А. Гордон
60'
Желтая карточка
Э. Коул
55'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Дос Сантос
45'
ГОЛ! 2:1!
А. Гордон
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дос Сантос
35'
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Молино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
АП
9
Алан Гордон
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
14
Люк Боден
ЦЗ
12
Кевин Элстон
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
18
Кевин Молино
ЦП
10
Матиас Гарсия
АП
5
Сервандо Карраско
ПП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Дан Кеннеди
ВР
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
6
Баджо Хусидич
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
2-1-1-2
3
Коул
5
Стерес
8
Ллетгет
10
Дос Сантос
24
Боатенг
9
Гордон
3-3-1-1
17
Бендик
14
Боден
12
Элстон
44
Матеос
5
Карраско
18
Молино
23
Ночерино
10
Гарсия
9
Ларин
9
Гордон
7
Кин
7
Кин
9
Гордон
9
Ларин
11
Ривас
11
Ривас
9
Ларин
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Орландо Сити
1
Дан Кеннеди
ВР
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
6
Баджо Хусидич
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
36
Ел Эдвардс
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
1
Дан Кеннеди
ВР
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
6
Баджо Хусидич
ЦП
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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