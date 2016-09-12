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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Урал
Рубин - Урал: обзор матча 12 сентября 2016
Рубин
12.09.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Урал
29'
А. Новиков (АГ)
70'
Д. Ткачук
76'
М. Лестьенн
88'
Р. Павлюченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Урал
Замена
Т. Бурлак
️️️️
Э. Набиуллин
90'
+1
88'
ГОЛ! 3:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
А. Данцев
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Р. Рочина
84'
82'
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Фидлер
78'
Желтая карточка
Р. Павлюченко
ГОЛ! 3:0!
М. Лестьенн
Пас отдал
Р. Рочина
76'
72'
Замена
Г. Жуков
️️️️
Д. Коробов
ГОЛ! 2:0!
Д. Ткачук
Пас отдал
Р. Рочина
70'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Жонатас
67'
65'
Замена
Г. Чантурия
️️️️
А. Новиков
Желтая карточка
Э. Набиуллин
38'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Новиков
29'
18'
Желтая карточка
Р. Емельянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
10
Мийо Цакташ
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Урал
97
Александр Шубин
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
3
Самбрано
20
Санчес
26
Бауэр
88
Камболов
8
Сонг
31
Ткачук
16
Рочина
9
Жонатас
99
Канунников
3-4-1-1-1
99
Арапов
15
Новиков
6
Динга
14
Фонтанелло
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Фидлер
7
Данцев
10
Лунгу
7
Коробов
10
Павлюченко
16
Рочина
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
16
Рочина
3
Набиуллин
90
Бурлак
90
Бурлак
3
Набиуллин
9
Жонатас
17
Лестьенн
17
Лестьенн
9
Жонатас
10
Фидлер
8
Павленко
8
Павленко
10
Фидлер
7
Коробов
7
Жуков
7
Жуков
7
Коробов
15
Новиков
9
Чантурия
9
Чантурия
15
Новиков
Остались в запасе
Рубин
Урал
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
97
Александр Шубин
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Остались в запасе
97
Александр Шубин
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Рубин - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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