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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карабюкспор - Антальяспор
Карабюкспор - Антальяспор: обзор матча 16 сентября 2016
Карабюкспор
16.09.2016, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 4 тур
3 : 2
Завершен
Антальяспор
78'
Д. Анжело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабюкспор - Антальяспор
83'
Замена
З. Йилдырым
️️️️
Шарлес
78'
ГОЛ! 0:1!
Д. Анжело
53'
Желтая карточка
С. Это'О
Начало матча
Статистика матча Карабюкспор - Антальяспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Нехметтин Сейхоглу
Новости команд
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23 июня
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