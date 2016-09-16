Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Уфа (мол)
Локомотив (мол) - Уфа (мол): обзор матча 16 сентября 2016
Локомотив (мол)
16.09.2016, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
3 : 1
Завершен
Уфа (мол)
2'
Д. Баринов
32'
И. Галанин
83'
И. Рубцов
71'
И. Блинников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Уфа (мол)
88'
Вторая желтая
А. Надеев
Замена
П. Ковалёв
️️️️
М. Лобанцев
87'
Пенальти не реализован!
И. Рубцов
83'
ГОЛ! 3:1!
И. Рубцов
83'
81'
Желтая карточка
А. Надеев
Замена
Р. Тугарев
️️️️
М. Лысов
79'
75'
Замена
А. Надеев
️️️️
И. Дивеев
Замена
И. Рубцов
️️️️
А. Галаджан
75'
71'
ГОЛ! 2:1!
И. Блинников
70'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Р. Юсупов
67'
Замена
И. Блинников
️️️️
Д. Зизенков
65'
Желтая карточка
А. Филин
Замена
Д. Куликов
️️️️
Н. Дорофеев
63'
46'
Замена
В. Журавлев
️️️️
В. Виденеев
46'
Замена
А. Егоров
️️️️
А. Валиахметов
Замена
И. Шаров
️️️️
И. Галанин
46'
Желтая карточка
Д. Баринов
37'
ГОЛ! 2:0!
И. Галанин
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Баринов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Уфа (мол)
69
Никита Попов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Егор Поздняков
ОП
96
Ренат Юсупов
ЦП
72
Валентин Виденеев
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
17
Иван Шаров
ПП
13
Илья Рубцов
ЦФ
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
13
Артем Егоров
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
89
Максим Сидоров
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
3-3-1-2-1
22
Лобанцев
42
Лапшов
73
Рахмонов
65
Самохвалов
84
Лысов
6
Баринов
16
Поярков
88
Галанин
89
Дорофеев
20
Рыбчинский
57
Галаджан
4-1-5-1
57
Хазиев
25
Филин
78
Дивеев
69
Попов
6
Поздняков
96
Юсупов
51
Криворог
63
Зарипов
94
Валиахметов
72
Виденеев
77
Зизенков
57
Галаджан
13
Рубцов
13
Рубцов
57
Галаджан
84
Лысов
8
Тугарев
8
Тугарев
84
Лысов
88
Галанин
17
Шаров
17
Шаров
88
Галанин
22
Лобанцев
74
Ковалёв
74
Ковалёв
22
Лобанцев
89
Дорофеев
25
Куликов
25
Куликов
89
Дорофеев
94
Валиахметов
13
Егоров
13
Егоров
94
Валиахметов
72
Виденеев
90
Журавлев
90
Журавлев
72
Виденеев
78
Дивеев
75
Надеев
75
Надеев
78
Дивеев
77
Зизенков
66
Блинников
66
Блинников
77
Зизенков
96
Юсупов
99
Емельянов
99
Емельянов
96
Юсупов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Уфа (мол)
Главный тренер
Денис Клюев
89
Максим Сидоров
ЦП
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
Остались в запасе
Остались в запасе
89
Максим Сидоров
ЦП
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча Локомотив (мол) - Уфа (мол)
1
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Тихонов
(Москва)
Стадион:
Локомотив-Перово
Новости команд
Все
Локомотив (мол)
Уфа (мол)
Бубнов назвал тренера, которого стоило назначить в «Локомотив» вместо Овчинникова
18 ноября
2
Стало известно, кого «Локомотив» назначит врио главного тренера – это не Хохлов
15 ноября
14
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
13 ноября
11
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Бубнов назвал тренера, которого стоило назначить в «Локомотив» вместо Овчинникова
18 ноября
2
Стало известно, кого «Локомотив» назначит врио главного тренера – это не Хохлов
15 ноября
14
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
13 ноября
11
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
Молодежное первенство. «Уфа» разгромила «Спартак», набрав первые очки в сезоне
2018.11.11 10:42
14
Молодежное первенство. ЦСКА забил семь безответных голов «Уфе»
2018.09.15 10:59
9
Гендиректор «Уфы»: «Не удивлен, что Дивеевым интересуется лондонский «Арсенал»
2018.09.10 17:52
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+