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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Милан
Сампдория - Милан: обзор матча 16 сентября 2016
Сампдория
16.09.2016, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 1
Завершен
Милан
85'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Милан
90'
+6
Желтая карточка
Д. Доннарумма
90'
+1
Замена
Г. Гомес
️️️️
Сусо
Замена
П. Шик
️️️️
Э. Баррето
88'
85'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
Сусо
Желтая карточка
Л. Муриэль
84'
Желтая карточка
П. Перейра
71'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Д. Прат
69'
64'
Замена
К. Бакка
️️️️
Д. Лападула
57'
Замена
М. Локателли
️️️️
Х. Соса
47'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
39'
Желтая карточка
Д. Лападула
Замена
П. Перейра
️️️️
Д. Сала
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Хосе Соса
ПП
10
Сусо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЛФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
13
Педру Перейра
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
3-1-3-1-2
2
Вивиано
13
Реджини
14
Шкриньяр
26
Сильвестре
34
Торрейра
7
Сала
17
Линетти
8
Баррето
26
Прат
10
Муриэль
27
Квальярелла
4-3-1-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
29
Палетта
26
Романьоли
20
Абате
7
Соса
18
Монтоливо
7
Бонавентура
10
Сусо
18
Лападула
99
Ньянг
7
Сала
13
Перейра
13
Перейра
7
Сала
26
Прат
8
Фернандеш
8
Фернандеш
26
Прат
8
Баррето
14
Шик
14
Шик
8
Баррето
10
Сусо
15
Гомес
15
Гомес
10
Сусо
7
Соса
5
Локателли
5
Локателли
7
Соса
18
Лападула
70
Бакка
70
Бакка
18
Лападула
Остались в запасе
Сампдория
Милан
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Сампдория - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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