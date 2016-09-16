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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 16 сентября 2016
Челси
16.09.2016, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
62'
Д. Коста
17'
Д. Ловрен
36'
Д. Хендерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ливерпуль
90'
Замена
К. Стюарт
️️️️
Д. Вейналдум
88'
Желтая карточка
Л. Лейва
Замена
Педро
️️️️
Оскар
84'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Н. Матич
84'
Замена
В. Мозес
️️️️
Виллиан
84'
82'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 1:2!
Д. Коста
Пас отдал
Н. Матич
62'
58'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Старридж
Желтая карточка
Виллиан
45'
36'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хендерсон
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ловрен
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Оскар
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
4
Луис
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Оскар
18
Матич
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
3-3-3-1
22
Миньоле
17
Клайн
6
Ловрен
32
Матип
23
Вейналдум
14
Хендерсон
20
Милнер
11
Коутиньо
10
Лаллана
10
Мане
15
Старридж
18
Матич
4
Фабрегас
4
Фабрегас
18
Матич
10
Виллиан
11
Мозес
11
Мозес
10
Виллиан
8
Оскар
9
Педро
9
Педро
8
Оскар
23
Вейналдум
6
Стюарт
6
Стюарт
23
Вейналдум
11
Коутиньо
6
Лейва
6
Лейва
11
Коутиньо
15
Старридж
27
Ориги
27
Ориги
15
Старридж
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
31
Асмир Бегович
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Марко Груйич
ОП
14
Ови Эджария
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Марко Груйич
ОП
14
Ови Эджария
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Челси - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Стивен Чайлд
Стюарт Берт
Резервный судья:
Роберт Мэдли
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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