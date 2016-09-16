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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Анжи (мол)
Урал (мол) - Анжи (мол): обзор матча 16 сентября 2016
Урал (мол)
16.09.2016, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
1 : 0
Завершен
Анжи (мол)
33'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Анжи (мол)
Замена
Д. Дрожалкин
️️️️
Р. Гавтадзе
90'
78'
Замена
С. Джабраилов
️️️️
Ю. Кузьмин
Замена
А. Голубцов
️️️️
Ж. Бугуи
66'
63'
Замена
Т. Джамалутдинов
️️️️
Р. Ходаковский
59'
Желтая карточка
З. Юсупов
59'
Желтая карточка
М. Магомедов
57'
Замена
М. Магомедов
️️️️
Ч. Агабалаев
Замена
Д. Боровков
️️️️
И. Корелин
53'
Замена
А. Юсупов
️️️️
М. Конате
46'
38'
Замена
З. Юсупов
️️️️
Т. Патахов
33'
Замена
Б. Рикматуллаев
️️️️
М. Эльмурзаев
ГОЛ! 1:0!
М. Конате
33'
Желтая карточка
К. Кочнев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
68
Роман Ходаковский
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
69
Андрей Шептий
ЦП
31
Владислав Блинов
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
73
Константин Решетников
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Анжи (мол)
34
Никита Репин
ВР
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
4-4-2
97
Шубин
22
Кочнев
72
Сулейманов
40
Горин
17
Валиахметов
62
Гавтадзе
36
Корелин
8
Подоксенов
53
Нисафутдинов
13
Конате
34
Бугуи
3-1-3-1-2
1
Седов
45
Джарулаев
5
Эльмурзаев
4
Белов
88
Гайдаров
68
Ходаковский
78
Патахов
49
Кузьмин
70
Агабалаев
10
Боли
59
Саидов
62
Гавтадзе
4
Дрожалкин
4
Дрожалкин
62
Гавтадзе
34
Бугуи
43
Голубцов
43
Голубцов
34
Бугуи
36
Корелин
21
Боровков
21
Боровков
36
Корелин
13
Конате
10
Юсупов
10
Юсупов
13
Конате
68
Ходаковский
47
Джамалутдинов
47
Джамалутдинов
68
Ходаковский
49
Кузьмин
86
Джабраилов
86
Джабраилов
49
Кузьмин
70
Агабалаев
7
Магомедов
7
Магомедов
70
Агабалаев
78
Патахов
22
Юсупов
22
Юсупов
78
Патахов
5
Эльмурзаев
44
Рикматуллаев
44
Рикматуллаев
5
Эльмурзаев
Остались в запасе
Урал (мол)
Анжи (мол)
69
Андрей Шептий
ЦП
31
Владислав Блинов
ЦП
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
73
Константин Решетников
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
34
Никита Репин
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
69
Андрей Шептий
ЦП
31
Владислав Блинов
ЦП
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
73
Константин Решетников
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Остались в запасе
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
34
Никита Репин
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Урал (мол) - Анжи (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Стадион:
Сокол
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