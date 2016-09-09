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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 09 сентября 2016
Шахтер
09.09.2016, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
75'
Дентиньо
24'
О. Гусев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Динамо К
90'
Желтая карточка
А. Мораес
ГОЛ! 1:1!
Дентиньо
75'
72'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
72'
Желтая карточка
Н. Морозюк
Замена
Дентиньо
️️️️
В. Коваленко
70'
Замена
Б. Бутко
️️️️
Д. Срна
65'
Желтая карточка
Фред
60'
Желтая карточка
Т. Степаненко
43'
25'
Замена
Н. Морозюк
️️️️
Д. Силва
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Гусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Шахтер
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Динамо К
5
Антунеш
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
3-1-1-3-1
30
Пятов
31
Исмаили
50
Кучер
33
Срна
27
Степаненко
7
Фред
11
Бернард
21
Коваленко
10
Марлос
14
Феррейра
3-3-1-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
34
Хачериди
21
Вида
20
Гусев
29
Буяльский
37
Рыбалка
7
Ярмоленко
18
Мораес
21
Коваленко
31
Дентиньо
31
Дентиньо
21
Коваленко
33
Срна
91
Бутко
91
Бутко
33
Срна
21
Данило Силва
6
Морозюк
6
Морозюк
21
Данило Силва
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
18
Иван Ордец
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
5
Антунеш
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
18
Иван Ордец
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
5
Антунеш
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Шахтер - Динамо К
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
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