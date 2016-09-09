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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Сент-Этьен
ПСЖ - Сент-Этьен: обзор матча 09 сентября 2016
ПСЖ
09.09.2016, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
66'
Л. Моура (П)
90+2'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Сент-Этьен
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Р. Берич
Пас отдал
К. Малку
79'
Замена
Р. Берич
️️️️
Ж. Верету
72'
Замена
Р. Амума
️️️️
А. Савье
Желтая карточка
Г. Крыховяк
71'
69'
Желтая карточка
Ф. Погба
Замена
Э. Кавани
️️️️
А. Бен Арфа
68'
67'
Желтая карточка
К. Малку
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Моура
66'
62'
Замена
Л. Лакруа
️️️️
Ш. М'Бенге
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Хесе
58'
55'
Желтая карточка
А. Савье
Замена
Г. Крыховяк
️️️️
Л. Курзава
45'
38'
Желтая карточка
О. Селнаэс
Желтая карточка
М. Верратти
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЛП
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
24
Кевин Малку
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
20
Гжегож Крыховяк
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
4-3-3
1
Трапп
3
Курзава
5
Маркиньос
3
Кимпембе
12
Менье
8
Матюиди
6
Верратти
8
Мотта
10
Хесе
8
Бен Арфа
7
Моура
3-1-4-2
16
Руффье
24
Перрен
28
Теофил-Катерин
19
Погба
10
Селнаэс
24
Малку
17
Верету
18
Лемуан
12
М'Бенге
6
Савье
26
Ру
3
Курзава
20
Крыховяк
20
Крыховяк
3
Курзава
10
Хесе
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Хесе
8
Бен Арфа
10
Кавани
10
Кавани
8
Бен Арфа
6
Савье
17
Амума
17
Амума
6
Савье
12
М'Бенге
4
Лакруа
4
Лакруа
12
М'Бенге
17
Верету
9
Берич
9
Берич
17
Верету
Остались в запасе
ПСЖ
Сент-Этьен
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Адриан Рабьо
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
40
Жесси Мулен
ВР
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Адриан Рабьо
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча ПСЖ - Сент-Этьен
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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