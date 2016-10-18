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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Легия
Реал - Легия: обзор матча 18 октября 2016
Реал
18.10.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
5 : 1
Завершен
Легия
16'
Г. Бэйл
20'
Т. Йодловиц (АГ)
37'
М. Асенсио
68'
Л. Васкес
84'
А. Мората
22'
М. Радович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Легия
ГОЛ! 5:1!
А. Мората
Пас отдал
К. Роналду
84'
81'
Замена
М. Копчински
️️️️
Т. Мулен
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Асенсио
79'
74'
Замена
В. Казаишвили
️️️️
Гильерме
74'
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Радович
ГОЛ! 4:1!
Л. Васкес
68'
Замена
А. Мората
️️️️
Г. Бэйл
64'
Желтая карточка
К. Роналду
63'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Х. Родригес
63'
62'
Желтая карточка
М. Радович
51'
Желтая карточка
Т. Мулен
ГОЛ! 3:1!
М. Асенсио
Пас отдал
К. Роналду
37'
22'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Радович
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Т. Йодловиц
20'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Данило
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
4
Якуб Червински
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
32
Мирослав Радович
ЦП
12
Гильерме
АП
8
Вадис Оджиджа-Офое
АП
3
Томаш Йодловиц
ПП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Легия
33
Радослав Чержняк
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
5
Мацей Дабровски
ЦЗ
15
Михал Копчински
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
4-1-2-3
1
Навас
12
Марсело
3
Пепе
19
Варан
13
Данило
8
Кроос
23
Родригес
10
Асенсио
9
Бензема
7
Роналду
18
Бэйл
4-2-2-2
34
Маляж
14
Глоушек
4
Червински
52
Ржежничак
18
Берешиньски
3
Йодловиц
32
Радович
12
Гильерме
8
Оджиджа-Офое
75
Мулен
18
Кухарчик
10
Асенсио
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Асенсио
23
Родригес
17
Васкес
17
Васкес
23
Родригес
18
Бэйл
21
Мората
21
Мората
18
Бэйл
75
Мулен
15
Копчински
15
Копчински
75
Мулен
12
Гильерме
10
Казаишвили
10
Казаишвили
12
Гильерме
32
Радович
11
Николич
11
Николич
32
Радович
Остались в запасе
Реал
Легия
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
33
Радослав Чержняк
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
5
Мацей Дабровски
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
33
Радослав Чержняк
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
5
Мацей Дабровски
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Реал - Легия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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