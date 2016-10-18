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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Порту
Брюгге - Порту: обзор матча 18 октября 2016
Брюгге
18.10.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
1 : 2
Завершен
Порту
12'
Й. Фоссен
68'
М. Лаюн
90+2'
А. Силва (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Порту
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Силва
Замена
Уэсли
️️️️
Й. Фоссен
84'
Желтая карточка
Т. Симонс
83'
Замена
Б. Болинголи
️️️️
Э. Лимбомбе
82'
Замена
Ф. Гедоз
️️️️
Т. Пина
79'
72'
Замена
А. Андре
️️️️
Отавио
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Лаюн
Пас отдал
Отавио
61'
Замена
Х. Корона
️️️️
Д. Жота
60'
Замена
Я. Браими
️️️️
Э. Эррера
Желтая карточка
Э. Лимбомбе
43'
41'
Желтая карточка
М. Лаюн
ГОЛ! 1:0!
Й. Фоссен
Пас отдал
Р. Вормер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
6
Клаудемир
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
16
Рикардо ван Рейн
ПП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
16
Эктор Эррера
АП
8
Оливер Торрес
ПП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Брюгге
21
Йенс Тенкенс
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
3
Лоран Лемуан
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
10
Никола Сторм
ЛФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Порту
1
Жозе Са
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
21
Андре Андре
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
2-5-2-1
16
Бутель
4
Денсвил
6
Пулен
17
Пина
20
Ванакен
3
Симонс
25
Вормер
16
ван Рейн
77
Лимбомбе
6
Клаудемир
9
Фоссен
4-1-1-3-1
12
Касильяс
19
Лаюн
18
Фелипе
5
Маркано
13
Теллес
2
Перейра
8
Торрес
25
Отавио
16
Эррера
20
Жота
19
Силва
77
Лимбомбе
5
Болинголи
5
Болинголи
77
Лимбомбе
17
Пина
10
Гедоз
10
Гедоз
17
Пина
9
Фоссен
7
Уэсли
7
Уэсли
9
Фоссен
20
Жота
17
Корона
17
Корона
20
Жота
25
Отавио
21
Андре Андре
21
Андре Андре
25
Отавио
16
Эррера
8
Браими
8
Браими
16
Эррера
Остались в запасе
Брюгге
Порту
21
Йенс Тенкенс
ВР
10
Никола Сторм
ЛФ
3
Лоран Лемуан
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
1
Жозе Са
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
21
Йенс Тенкенс
ВР
10
Никола Сторм
ЛФ
3
Лоран Лемуан
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Брюгге - Порту
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 23:50)
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