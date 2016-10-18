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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Ньюкасл
Барнсли - Ньюкасл: обзор матча 18 октября 2016
Барнсли
18.10.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
49'
Д. Гэйл
68'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Ньюкасл
90'
+2
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
М. Диаме
83'
Замена
К. Атсу
️️️️
М. Ритчи
Замена
К. Кпекава
️️️️
Д. Бри
83'
74'
Желтая карточка
Д. Шелви
Замена
Э. Ли
️️️️
М. Уоткинс
71'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
А. Хэммилл
71'
68'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гэйл
Пас отдал
М. Ритчи
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэйл
42'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
Желтая карточка
К. Хурихейн
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мухамед Диаме
АП
26
Джонджо Шелви
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
4-3-1-2
17
Дэвис
17
Идом
4
Робертс
5
Джексон
14
Бри
14
Хурихейн
7
Хэммилл
8
Морси
77
Кент
11
Уиннелл
23
Уоткинс
4-3-1-2
1
Дарлоу
30
Ритчи
26
Кларк
24
Ласселлс
14
Дамметт
26
Шелви
6
Анита
14
Хэйден
17
Диаме
94
Гуффран
34
Гэйл
14
Бри
42
Кпекава
42
Кпекава
14
Бри
7
Хэммилл
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
7
Хэммилл
23
Уоткинс
27
Ли
27
Ли
23
Уоткинс
17
Диаме
4
Коулбэк
4
Коулбэк
17
Диаме
30
Ритчи
30
Атсу
30
Атсу
30
Ритчи
Остались в запасе
Барнсли
Ньюкасл
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
26
Матс Селс
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Барнсли - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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