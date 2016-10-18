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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ноттингем Форест
Блэкберн - Ноттингем Форест: обзор матча 18 октября 2016
Блэкберн
18.10.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
11'
С. Галлахер
44'
С. Галлахер
90+3'
Д. Перки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ноттингем Форест
90'
+6
Желтая карточка
М. Миллс
Желтая карточка
С. Галлахер
90'
+6
90'
+5
Вторая желтая
И. Перейра
Желтая карточка
Л. Фини
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. Перки
Замена
Л. Фини
️️️️
М. Эмнес
89'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
75'
74'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Б. Осборн
Замена
Ч. Малгрю
️️️️
Б. Маршалл
71'
44'
Замена
Н. Думитру
️️️️
М. Карайол
ГОЛ! 2:0!
С. Галлахер
Пас отдал
К. Эванс
44'
25'
Замена
П. Касами
️️️️
Д. Воган
ГОЛ! 1:0!
С. Галлахер
Пас отдал
Б. Маршалл
11'
9'
Желтая карточка
И. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Бен Маршалл
ПП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Крис Коэн
ЦП
20
Илдеберту Перейра
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
АП
8
Дэвид Воган
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
12
Николао Думитру
ЦФ
3-1-3-3
23
Стил
28
Хобан
30
Эванс
33
Уильямс
16
Лоу
23
Гатри
26
Ленихэн
10
Маршалл
11
Эмнес
20
Галлахер
32
Конвэй
3-4-2-1
88
Стойкович
5
Миллс
24
Перки
2
Личай
8
Воган
8
Коэн
20
Перейра
23
Осборн
23
Лэнсбери
29
Карайол
27
Веллиос
10
Маршалл
4
Малгрю
4
Малгрю
10
Маршалл
11
Эмнес
24
Фини
24
Фини
11
Эмнес
8
Воган
23
Касами
23
Касами
8
Воган
23
Осборн
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
23
Осборн
29
Карайол
12
Думитру
12
Думитру
29
Карайол
Остались в запасе
Блэкберн
Ноттингем Форест
1
Давид Райя
ВР
21
Хоуп Акпан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
21
Хоуп Акпан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Блэкберн - Ноттингем Форест
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Ивуд Парк
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