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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Астон Вилла
Рединг - Астон Вилла: обзор матча 18 октября 2016
Рединг
18.10.2016, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
54'
Я. Керморган
38'
Д. Коджиа
90'
Ж. Айю (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Астон Вилла
Замена
Д. Гравенберх
️️️️
Д. Эванс
90'
+1
Желтая карточка
Г. МакКлири
90'
90'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Айю
86'
Замена
Р. МакКормак
️️️️
Д. Коджиа
78'
Желтая карточка
А. Хаттон
77'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Р. Жестеде
77'
Замена
Ж. Амави
️️️️
А. Сиссоко
ГОЛ! 1:1!
Я. Керморган
54'
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коджиа
Пас отдал
А. Адома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
4
Джордж Эванс
ПП
8
Джои ван ден Берг
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
15
Майл Йединак
АП
37
Альберт Адома
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
36
Аарон Тшибола
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
3-5-2
26
Аль-Хабси
2
Гантер
6
Блэкетт
26
Мур
4
Эванс
8
Свифт
19
Уильямс
7
Беренс
8
ван ден Берг
29
Керморган
12
МакКлири
4-3-1-2
95
Голлини
17
Бэйкер
17
Честер
21
Хаттон
26
Сиссоко
37
Адома
20
Гарднер
10
Бакуна
15
Йединак
39
Жестеде
26
Коджиа
4
Эванс
28
Гравенберх
28
Гравенберх
4
Эванс
26
Сиссоко
23
Амави
23
Амави
26
Сиссоко
26
Коджиа
44
МакКормак
44
МакКормак
26
Коджиа
39
Жестеде
10
Айю
10
Айю
39
Жестеде
Остались в запасе
Рединг
Астон Вилла
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
31
Марк Банн
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
36
Аарон Тшибола
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
36
Аарон Тшибола
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Рединг - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Мадейски
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