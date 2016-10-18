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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Норвич Сити
Фулхэм - Норвич Сити: обзор матча 18 октября 2016
Фулхэм
18.10.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 2
Завершен
Норвич Сити
55'
С. Йохансен
66'
К. Мартин
17'
Г. Дорранс (П)
41'
Г. Дорранс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Норвич Сити
Замена
М. Смит
️️️️
Л. Пиазон
90'
87'
Желтая карточка
Р. Мартин
87'
Желтая карточка
Г. Дорранс
Желтая карточка
С. Йохансен
87'
85'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Р. Брэди
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
К. МакДональд
82'
ГОЛ! 2:2!
К. Мартин
Пас отдал
С. Йохансен
66'
63'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
В. Хулахан
ГОЛ! 1:2!
С. Йохансен
55'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Д. Одои
50'
44'
Желтая карточка
К. Джером
Желтая карточка
С. Паркер
41'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Дорранс
Желтая карточка
С. Мэлони
40'
Желтая карточка
С. Алуко
39'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Дорранс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Стефан Йохансен
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
18
Грэм Дорранс
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-3-2-1
27
Баттон
2
Мэлони
6
Сигурдссон
3
Рим
3
Одои
8
Паркер
14
Алуко
29
МакДональд
10
Йохансен
12
Пиазон
18
Мартин
4-3-1-2
23
МакГоверн
12
Пинту
16
Мартин
5
Клозе
13
Ольссон
18
Дорранс
6
Теттей
11
Брэди
14
Хулахан
35
Джером
23
Мерфи
3
Одои
2
Фредерикс
2
Фредерикс
3
Одои
29
МакДональд
8
Танниклифф
8
Танниклифф
29
МакДональд
12
Пиазон
17
Смит
17
Смит
12
Пиазон
11
Брэди
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Брэди
14
Хулахан
14
Нейсмит
14
Нейсмит
14
Хулахан
Остались в запасе
Фулхэм
Норвич Сити
92
Нискенс Кебану
ЛВ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Фулхэм - Норвич Сити
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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