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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ротерхэм
Бирмингем Сити - Ротерхэм: обзор матча 18 октября 2016
Бирмингем Сити
18.10.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
4 : 2
Завершен
Ротерхэм
15'
М. Моррисон
35'
Л. Юткевич
43'
Ж. Магома
84'
Д. Коттерилл (П)
31'
Д. Уорд
56'
Д. Тейлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ротерхэм
Замена
П. Робинсон
️️️️
Д. Коттерилл
86'
84'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
У. Волкс
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Д. Коттерилл
84'
Желтая карточка
Ж. Магома
80'
77'
Желтая карточка
Д. Болл
Замена
Ч. Адамс
️️️️
К. Дональдсон
73'
Замена
Р. Браун
️️️️
Л. Юткевич
64'
56'
ГОЛ! 3:2!
Д. Тейлор
Пас отдал
Д. Уорд
54'
Желтая карточка
Д. Фишер
ГОЛ! 3:1!
Ж. Магома
43'
ГОЛ! 2:1!
Л. Юткевич
Пас отдал
Д. Коттерилл
35'
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Г. Халфорд
ГОЛ! 1:0!
М. Моррисон
Пас отдал
Д. Гроундс
15'
14'
Замена
Г. Халфорд
️️️️
К. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ПП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
6
Уилл Волкс
ОП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
28
Джон Тейлор
ПП
8
Ли Фреклингтон
ПП
37
Исайя Браун
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
4-4-2
1
Легздиньш
23
Спектор
5
Шоттон
5
Моррисон
17
Гроундс
19
Магома
25
Глисон
8
Кифтенбельд
11
Коттерилл
10
Юткевич
8
Дональдсон
4-1-3-2
1
Камп
12
Келли
6
Уилсон
4
Болл
14
Фишер
6
Волкс
8
Фреклингтон
10
Форстер-Каски
28
Тейлор
25
Уорд
37
Браун
11
Коттерилл
4
Робинсон
4
Робинсон
11
Коттерилл
10
Юткевич
10
Браун
10
Браун
10
Юткевич
8
Дональдсон
34
Адамс
34
Адамс
8
Дональдсон
6
Волкс
20
Блэксток
20
Блэксток
6
Волкс
6
Уилсон
45
Халфорд
45
Халфорд
6
Уилсон
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ротерхэм
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
21
Грег Стюарт
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Остались в запасе
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
21
Грег Стюарт
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Статистика матча Бирмингем Сити - Ротерхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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