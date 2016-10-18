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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Севилья
Динамо Загреб - Севилья: обзор матча 18 октября 2016
Динамо Загреб
18.10.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
37'
С. Насри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Севилья
89'
Замена
Гансо
️️️️
Ф. Васкес
Замена
А. Энрикес
️️️️
Б. Кнежевич
87'
Желтая карточка
Жонас
65'
65'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Л. Вьетто
63'
Желтая карточка
Н. Пареха
Замена
Жонас
️️️️
Д. Павичич
52'
37'
ГОЛ! 0:1!
С. Насри
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
Желтая карточка
П. Стоянович
30'
28'
Желтая карточка
Витоло
Замена
И. Фиолич
️️️️
Д. Антолич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
25
Боян Кнежевич
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
АП
20
Франко Васкес
АП
25
Феррейра Фильо Мариано
ПП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Динамо Загреб
1
Адриан Шемпер
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
5
Жонас
ЦП
19
Анте Чорич
АП
92
Марио Шитум
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3-2-3-2
1
Ливакович
30
Сигали
32
Бенкович
23
Шильденфельд
3
Соса
30
Стоянович
25
Кнежевич
24
Павичич
8
Антолич
10
Фернандес
2
Судани
4-2-3-1
15
Серхио Рико
23
Рами
25
Меркадо
2
Пареха
18
Эскудеро
25
Мариано
14
Насри
15
Н'Зонзи
20
Васкес
7
Витоло
10
Вьетто
24
Павичич
5
Жонас
5
Жонас
24
Павичич
8
Антолич
17
Фиолич
17
Фиолич
8
Антолич
25
Кнежевич
9
Энрикес
9
Энрикес
25
Кнежевич
20
Васкес
10
Гансо
10
Гансо
20
Васкес
10
Вьетто
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Вьетто
Остались в запасе
Динамо Загреб
Севилья
1
Адриан Шемпер
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
19
Анте Чорич
АП
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
19
Анте Чорич
АП
92
Марио Шитум
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Динамо Загреб - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА (в повторе, 23:45)
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