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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Уиган Атлетик
Лидс - Уиган Атлетик: обзор матча 18 октября 2016
Лидс
18.10.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
29'
К. Вуд
90+1'
Ш. МакДональд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Уиган Атлетик
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Ш. МакДональд
Замена
М. Антонссон
️️️️
К. Вуд
85'
Замена
А. Моуатт
️️️️
П. Эрнандес
74'
Замена
М. Гримес
️️️️
Х. Сако
66'
62'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Н. Бирн
62'
Замена
К. Морган
️️️️
Д. Бакстон
45'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
М. Якобс
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Х. Сако
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
32
Юнан О'Кейн
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
25
Ник Пауэлл
ПП
8
Макс Пауэр
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
20
Крейг Морган
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Грин
12
Эйлинг
18
Тэйлор
5
Бартли
18
Янссон
27
Филлипс
32
О'Кейн
19
Эрнандес
9
Вуд
9
Сако
7
Руф
4-1-2-1-2
1
Богдан
14
Бирн
33
Берн
23
Бакстон
3
Уорнок
16
МакДональд
8
Пауэр
25
Пауэлл
24
Якобс
4
Перкинс
28
Григг
9
Сако
6
Гримес
6
Гримес
9
Сако
19
Эрнандес
20
Моуатт
20
Моуатт
19
Эрнандес
9
Вуд
23
Антонссон
23
Антонссон
9
Вуд
23
Бакстон
20
Морган
20
Морган
23
Бакстон
24
Якобс
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
24
Якобс
14
Бирн
16
Гомес
16
Гомес
14
Бирн
Остались в запасе
Лидс
Уиган Атлетик
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Статистика матча Лидс - Уиган Атлетик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Элланд Роад
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