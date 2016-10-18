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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Брентфорд
Дерби Каунти - Брентфорд: обзор матча 18 октября 2016
Дерби Каунти
18.10.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 0
Завершен
Брентфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Брентфорд
84'
Замена
Л. МакЛед
️️️️
С. Кайкай
81'
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Н. Йеннарис
Замена
Д. Бент
️️️️
М. Выдра
81'
72'
Замена
Д. Кларк
️️️️
С. Саундерс
Желтая карточка
К. Брайсон
67'
Замена
Д. Расселл
️️️️
К. Бэйрд
65'
60'
Желтая карточка
С. Хоган
Замена
К. Брайсон
️️️️
У. Хьюз
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
21
Икечи Анья
ЛФ
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
18
Райан Вудс
ПП
11
Салли Кайкай
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
4-3-3
33
Карсон
29
Кристи
22
Бэйрд
36
Кио
15
Пирс
19
Баттерфилд
4
Джонсон
19
Хьюз
21
Анья
11
Выдра
10
Инс
3-3-1-3
25
Бентли
2
Колен
15
Иган
6
Бьелланд
18
Вудс
7
Саундерс
23
Йеннарис
14
Сойерс
5
Барбе
25
Хоган
11
Кайкай
22
Бэйрд
77
Расселл
77
Расселл
22
Бэйрд
19
Хьюз
7
Брайсон
7
Брайсон
19
Хьюз
11
Выдра
10
Бент
10
Бент
11
Выдра
23
Йеннарис
16
МакИкран
16
МакИкран
23
Йеннарис
11
Кайкай
4
МакЛед
4
МакЛед
11
Кайкай
7
Саундерс
36
Кларк
36
Кларк
7
Саундерс
Остались в запасе
Дерби Каунти
Брентфорд
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
1
Джонатан Митчелл
ВР
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
1
Джонатан Митчелл
ВР
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Дерби Каунти - Брентфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Прайд Парк
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