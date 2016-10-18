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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лестер - Копенгаген
Лестер - Копенгаген: обзор матча 18 октября 2016
Лестер
18.10.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
1 : 0
Завершен
Копенгаген
40'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Копенгаген
Замена
Д. Амарти
️️️️
Р. Марез
90'
+2
88'
Желтая карточка
Занка
Замена
Л. Ульоа
️️️️
И. Слимани
88'
87'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
П. Анкерсен
85'
Замена
А. Павлович
️️️️
Ю. Туту
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Варди
85'
Желтая карточка
К. Фукс
79'
66'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
Б. Вербич
ГОЛ! 1:0!
Р. Марез
Пас отдал
И. Слимани
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
6
Вилльям Квист
ЦП
10
Юссеф Туту
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
4
Дринкуотер
10
Кинг
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
19
Слимани
4-1-1-1-3
1
Ольсен
25
Занка
2
Анкерсен
21
Йоханссон
6
Аугустинссон
27
Делэни
6
Квист
7
Вербич
14
Корнелиус
9
Сантандер
10
Туту
26
Марез
12
Амарти
12
Амарти
26
Марез
19
Слимани
11
Ульоа
11
Ульоа
19
Слимани
9
Варди
30
Оказаки
30
Оказаки
9
Варди
2
Анкерсен
21
Грегуш
21
Грегуш
2
Анкерсен
10
Туту
20
Павлович
20
Павлович
10
Туту
7
Вербич
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
7
Вербич
Остались в запасе
Лестер
Копенгаген
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
7
Ахмед Муса
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Лестер - Копенгаген
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:45)
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