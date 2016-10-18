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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Бертон Альбион
Ипсвич Таун - Бертон Альбион: обзор матча 18 октября 2016
Ипсвич Таун
18.10.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 0
Завершен
Бертон Альбион
15'
Л. Чамберс
88'
Ф. Сирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Бертон Альбион
90'
Замена
Т. Фланаган
️️️️
Д. Брэйфорд
89'
Замена
Л. Улльямсон
️️️️
Д. Ирвин
ГОЛ! 2:0!
Ф. Сирс
Пас отдал
Т. Лоуренс
88'
84'
Замена
М. Харнесс
️️️️
Д. Моузиньо
Замена
П. Дигби
️️️️
Л. Бест
83'
80'
Желтая карточка
Д. Моузиньо
Замена
Г. Уорд
️️️️
Т. Бишоп
68'
Замена
К. Грант
️️️️
К. Скьюз
63'
Желтая карточка
К. Скьюз
35'
21'
Желтая карточка
Д. Ирвин
ГОЛ! 1:0!
Л. Чамберс
Пас отдал
Ф. Сирс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Тедди Бишоп
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Кевин Брю
ПП
20
Фредди Сирс
ЛФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
16
Мэтт Палмер
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Джейми Уорд
АП
2
Джон Брэйфорд
ПП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
37
Пол Дигби
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-3-1-2
33
Биалковски
4
Чамберс
4
Уэбстер
6
Берра
3
Кнудсен
8
Бишоп
8
Скьюз
17
Брю
10
Лоуренс
20
Сирс
9
Бест
3-4-1-2
33
МакЛафлин
5
МакФадзин
4
Моузиньо
6
Тернер
2
Брэйфорд
16
Палмер
36
Ирвин
22
Дайер
16
Уорд
7
Экинс
8
О'Грэди
9
Бест
37
Дигби
37
Дигби
9
Бест
8
Бишоп
18
Уорд
18
Уорд
8
Бишоп
8
Скьюз
8
Грант
8
Грант
8
Скьюз
4
Моузиньо
10
Харнесс
10
Харнесс
4
Моузиньо
2
Брэйфорд
2
Фланаган
2
Фланаган
2
Брэйфорд
36
Ирвин
7
Улльямсон
7
Улльямсон
36
Ирвин
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Бертон Альбион
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Ипсвич Таун - Бертон Альбион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Портмен Роуд
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