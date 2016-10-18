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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Тоттенхэм
Байер - Тоттенхэм: обзор матча 18 октября 2016
Байер
18.10.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Тоттенхэм
90'
Замена
Д. Онома
️️️️
Х. Сон
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Чичарито
85'
Замена
Т. Едвай
️️️️
Л. Бендер
74'
71'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Э. Ламела
65'
Замена
М. Дембеле
️️️️
В. Янссен
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Х. Чалханоглу
45'
Желтая карточка
Л. Бендер
40'
25'
Желтая карточка
Э. Ламела
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
4-4-2
1
Лено
39
Хенрикс
21
Топрак
4
Та
8
Бендер
20
Чалханоглу
20
Арангис
44
Кампль
14
Мехмеди
14
Чичарито
11
Кисслинг
4-2-3-1
1
Льорис
2
Триппьер
14
Вертонген
15
Дайер
3
Роуз
8
Алли
2
Ваньяма
9
Ламела
24
Эриксен
7
Сон
14
Янссен
8
Бендер
4
Едвай
4
Едвай
8
Бендер
20
Чалханоглу
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Чалханоглу
14
Чичарито
8
Брандт
8
Брандт
14
Чичарито
14
Янссен
8
Дембеле
8
Дембеле
14
Янссен
9
Ламела
17
Сиссоко
17
Сиссоко
9
Ламела
7
Сон
17
Онома
17
Онома
7
Сон
Остались в запасе
Байер
Тоттенхэм
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Байер - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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