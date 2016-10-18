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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Вулверхэмптон
Брайтон - Вулверхэмптон: обзор матча 18 октября 2016
Брайтон
18.10.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
14'
С. Бэлдок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Вулверхэмптон
90'
+6
Желтая карточка
Й. Бедварссон
Желтая карточка
Л. Данк
90'
+6
Замена
С. Поконьоли
️️️️
А. Кноккарт
90'
+1
Замена
Д. Стивенс
️️️️
С. Бэлдок
83'
Замена
К. Голдсон
️️️️
Бруно
80'
68'
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
Н. Дико
Желтая карточка
С. Сидуэлл
49'
46'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
П. Оньянге
45'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
К. Коди
34'
Желтая карточка
Д. Йорфа
21'
Желтая карточка
Д. Батт
ГОЛ! 1:0!
С. Бэлдок
Пас отдал
Г. Бонг
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
16
Дейл Стивенс
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-3-1-2
13
Стокдейл
5
Данк
25
Даффи
13
Бонг
2
Бруно
38
Скалак
14
Сидуэлл
10
Норвуд
93
Кноккарт
39
Мюррэй
9
Бэлдок
3-2-2-2
1
Икеме
2
Йорфа
15
Коди
29
Сайсс
23
Батт
2
Доэрти
16
Эдвардс
8
Оньянге
11
Кошта
12
Дико
93
Кноккарт
15
Поконьоли
15
Поконьоли
93
Кноккарт
2
Бруно
6
Голдсон
6
Голдсон
2
Бруно
9
Бэлдок
16
Стивенс
16
Стивенс
9
Бэлдок
12
Дико
18
Тейшейра
18
Тейшейра
12
Дико
8
Оньянге
10
Бедварссон
10
Бедварссон
8
Оньянге
15
Коди
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
15
Коди
Остались в запасе
Брайтон
Вулверхэмптон
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Брайтон - Вулверхэмптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Фалмер
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