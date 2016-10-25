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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия М - Штутгарт
Боруссия М - Штутгарт: обзор матча 25 октября 2016
Боруссия М
25.10.2016, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Штутгарт
31'
Ф. Джонсон
84'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия М - Штутгарт
ГОЛ! 2:0!
Л. Штиндль
84'
Замена
О. Вендт
️️️️
Т. Штробль
70'
Желтая карточка
Л. Штиндль
62'
39'
Желтая карточка
Э. Инсуа
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джонсон
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Штутгарт
32
Бенжамин Уфофф
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
3-1-2-3
1
Зоммер
30
Эльведи
23
Вестергор
24
Янчке
5
Штробль
19
Джонсон
81
Дауд
7
Херрманн
13
Штиндль
28
Хан
4-2-1
22
Лангерак
2
Инсуа
44
Шунич
32
Баумгартль
17
Кляйн
80
Тащи
4
Гентнер
20
Карлос Манэ
5
Штробль
17
Вендт
17
Вендт
5
Штробль
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
32
Бенжамин Уфофф
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Боруссия М
Штутгарт
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