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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Нант - Анжер
Нант - Анжер: обзор матча 25 октября 2016
Нант
25.10.2016, вторник, 22:00
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Анжер
27'
Э. Сала
47'
А. Томассон
51'
П. Капелле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нант - Анжер
Желтая карточка
А. Арит
90'
Замена
Я. Бамму
️️️️
А. Качаниклич
70'
69'
Желтая карточка
М. Павлович
Желтая карточка
М. Дюпе
68'
67'
Желтая карточка
Н. Пепе
62'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Д. Нвакаеме
60'
Желтая карточка
Ф. Тайт
52'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Ф. Доре
51'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Капелле
Желтая карточка
Э. Кватен
50'
ГОЛ! 2:0!
А. Томассон
47'
ГОЛ! 1:0!
Э. Сала
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
6
Николай Томсен
АП
21
Валантен Ронжье
ПП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
27
Феребори Доре
ПП
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
91
Жилль Суну
РФ
Главный тренер
Александр Дюже
Нант
1
Реми Риу
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Амин Арит
АП
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-2-2-1
1
Дюпе
34
Карлос
4
Вискаррондо
6
Лима
22
Кватен
20
Качаниклич
21
Ронжье
6
Томсен
28
Томассон
22
Сала
3-3-1-2
1
Петрич
21
Эндрю
18
Мартинес
4
Павлович
27
Доре
19
Тарат
15
Капелле
29
Тайт
91
Суну
11
Нвакаеме
20
Качаниклич
18
Бамму
18
Бамму
20
Качаниклич
11
Нвакаеме
18
Дьедиу
18
Дьедиу
11
Нвакаеме
27
Доре
19
Пепе
19
Пепе
27
Доре
Остались в запасе
Нант
Анжер
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
1
Матье Мишель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Амин Арит
АП
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Нант - Анжер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
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Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
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Анжер
0 : 2
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Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
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2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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