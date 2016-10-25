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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 25 октября 2016
Ливерпуль
25.10.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
9'
Д. Старридж
64'
Д. Старридж
76'
В. Янссен (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
90'
+2
Желтая карточка
К. Виммер
90'
+1
Желтая карточка
Г. Уинкс
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Груйич
89'
Желтая карточка
М. Груйич
84'
Желтая карточка
Д. Ингс
82'
81'
Замена
Ш. Харрисон
️️️️
Д. Н'Куду
76'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Янссен
Замена
Н. Клайн
️️️️
Т. Александер-Арнольд
68'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Д. Ориги
68'
67'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Э. Дайер
ГОЛ! 2:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Вейналдум
64'
61'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Т. Кэрролл
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Старридж
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Лукас Лейва
(К)
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Ови Эджария
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
6
Кевин Стюарт
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
27
Дивок Ориги
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
(К)
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Джошуа Онома
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
10
Адам Лаллана
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пау Лопес
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
45
Антон Уолкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
39
Шейон Харрисон
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Миньоле
5
Морено
6
Лейва
24
Клаван
2
Александер-Арнольд
8
Груйич
6
Стюарт
23
Вейналдум
14
Эджария
27
Ориги
15
Старридж
3-3-1-2-1
13
Ворм
15
Дайер
6
Виммер
20
Картер-Викерс
2
Триппьер
4
Уинкс
4
Дэвис
14
Кэрролл
17
Онома
14
Н'Куду
14
Янссен
2
Александер-Арнольд
17
Клайн
17
Клайн
2
Александер-Арнольд
8
Груйич
23
Джан
23
Джан
8
Груйич
27
Ориги
28
Ингс
28
Ингс
27
Ориги
14
Н'Куду
39
Харрисон
39
Харрисон
14
Н'Куду
15
Дайер
2
Ваньяма
2
Ваньяма
15
Дайер
14
Кэрролл
9
Ламела
9
Ламела
14
Кэрролл
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
1
Лорис Кариус
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Садио Мане
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
45
Антон Уолкс
ЦП
10
Люк Амос
ОП
13
Пау Лопес
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Садио Мане
ЛВ
Остались в запасе
45
Антон Уолкс
ЦП
10
Люк Амос
ОП
13
Пау Лопес
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Евроспорт 1
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