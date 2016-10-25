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Расписание матчей
Германия. Кубок
Галлешер - Гамбург
Галлешер - Гамбург: обзор матча 25 октября 2016
Галлешер
25.10.2016, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Завершен
Гамбург
8'
Б. Вуд
43'
Б. Вуд
82'
Л. Вальдшмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Галлешер - Гамбург
85'
Желтая карточка
Д. Юнг
82'
ГОЛ! 0:3!
Л. Вальдшмидт
75'
Желтая карточка
Клебер
72'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ф. Костич
49'
Желтая карточка
Р. Адлер
45'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
43'
ГОЛ! 0:2!
Б. Вуд
15'
Желтая карточка
Г. Сакаи
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Галлешер - Гамбург
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Галлешер
Германия. Кубок, 1 раунд
Галлешер
0 : 2
17.08.2025
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Галлешер
2 : 3
16.08.2024
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1/32 финала
Галлешер
0 : 1
12.08.2023
Гройтер Фюрт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Галлешер
3 : 5
12.08.2019
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Галлешер
0 : 4
25.10.2016
Гамбург
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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