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Расписание матчей
Германия. Кубок
Галлешер - Гройтер Фюрт
Галлешер - Гройтер Фюрт: обзор матча 12 августа 2023
Галлешер
12.08.2023, суббота, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Галлешер - Гройтер Фюрт
1
1
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Красные карточки
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Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галлешер
Германия. Кубок, 1 раунд
Галлешер
0 : 2
17.08.2025
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Галлешер
2 : 3
16.08.2024
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1/32 финала
Галлешер
0 : 1
12.08.2023
Гройтер Фюрт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Галлешер
3 : 5
12.08.2019
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Галлешер
0 : 4
25.10.2016
Гамбург
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
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Галлешер
Гройтер Фюрт
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
Кубок Германии. «Боруссия» М выбила «Штутгарт» и другие результаты
2016.10.25 23:53
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
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