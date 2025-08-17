Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Галлешер - Аугсбург
Галлешер - Аугсбург: онлайн-трансляция 17 августа 2025
Галлешер
17.08.2025, воскресенье, 19:00
Германия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Аугсбург
Матч
Статистика матча Галлешер - Аугсбург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Галлешер
Аугсбург
Прогноз на точный счет матча «Аугсбург» – «Унион»: Бундеслига, 17 мая 2025
16 мая, 10:02
16 мая, 10:02
Прогноз на точный счет матча «Штутгарт» – «Аугсбург»: Бундеслига, 11 мая 2025
10 мая, 10:53
10 мая, 10:53
Прогноз на точный счет матча «Аугсбург» – «Хольштайн»: Бундеслига, 4 мая 2025
3 мая, 10:00
3 мая, 10:00
«Байер» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025
26 апреля, 15:20
26 апреля, 15:20
Бундеслига. «Бавария» в большинстве обыграла «Аугсбург» (3:1) и оторвалась от «Байера» на 9 очков
4 апреля, 23:29
4 апреля, 23:29
Кубок Германии. «Боруссия» М выбила «Штутгарт» и другие результаты
25 октября 2016, 23:53
25 октября 2016, 23:53
Прогноз на точный счет матча «Аугсбург» – «Унион»: Бундеслига, 17 мая 2025
16 мая, 10:02
Прогноз на точный счет матча «Штутгарт» – «Аугсбург»: Бундеслига, 11 мая 2025
10 мая, 10:53
Прогноз на точный счет матча «Аугсбург» – «Хольштайн»: Бундеслига, 4 мая 2025
3 мая, 10:00
«Байер» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025
26 апреля, 15:20
Бундеслига. «Бавария» в большинстве обыграла «Аугсбург» (3:1) и оторвалась от «Байера» на 9 очков
4 апреля, 23:29
Больше новостей
Германия. Кубок
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Ганза
- : -
16.08.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Иллертиссен
- : -
16.08.2025
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1 раунд
Балингер
- : -
16.08.2025
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Шпортфройнде
- : -
16.08.2025
Фрайбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Энерги
- : -
16.08.2025
Ганновер-96
Последние матчи
Галлешер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
1 : 2
17.05.2025
Унион
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
4 : 0
11.05.2025
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
1 : 3
04.05.2025
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
2 : 0
26.04.2025
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
0 : 0
20.04.2025
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
1 : 2
17.05.2025
Унион
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
4 : 0
11.05.2025
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
1 : 3
04.05.2025
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
2 : 0
26.04.2025
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
0 : 0
20.04.2025
Айнтрахт
