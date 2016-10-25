Кубок Германии. «Боруссия» М выбила «Штутгарт» и другие результаты

В матче 1/16 Кубка Германии «Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Штутгарт» со счетом 2:0. Голы забили Фабиан Джонсон и Ларс Штиндль.
В других встречах стадии «Санкт-Паули» уступил «Герте», «Гамбург» разгромил «Галлешер».
Кубок Германии. 1/16 финала
Боруссия М – Штутгарт – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Джонсон, 31; 2:0 – Штиндль, 84.
Санкт-Паули – Герта – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Вайзер, 42; 0:2 – Штокер, 54.
Галлешер – Гамбург – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Вуд, 8; 0:2 – Вуд, 43; 0:3 – Ласогга, 57; 0:4 – Вальдшмидт, 82.
Источник: Бомбардир.ру