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Санкт-Паули - Герта

25.10.2016, Вторник, 21:45 мск Гамбург, стадион Миллернтор Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Германия. Кубок, 1/16 финала Санкт-Паули - Герта
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