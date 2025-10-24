25 октября на «Дойче Банк Парке» состоится матч 8-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Санкт-Паули». Хозяева стремятся реабилитироваться после провала в Лиге чемпионов, а гости – прервать серию поражений.

«Айнтрахт Франкфурт»

Команда идeт на 7-м месте с 10 очками и в прошлом туре сыграла 2:2 с «Фрайбургом». Несмотря на атакующий потенциал, франкфуртцы переживают кризис в обороне: за последние пять игр они забили 10 голов, но пропустили 19. Особенно остро проблемы проявились в еврокубках – поражения 1:5 от «Ливерпуля» и 1:5 от «Атлетико». Впрочем, в чемпионате команда регулярно забивает, и лидер нападения Джан Узун находится в отличной форме с шестью голами.

«Санкт-Паули»

Клуб занимает 14-е место с 7 очками и переживает спад – четыре поражения подряд в Бундеслиге. В последнем туре команда уступила «Хоффенхайму» 0:3, вновь не сумев реализовать моменты. В пяти последних встречах «Санкт-Паули» забил 3 гола и пропустил 9. В атаке команда действует однообразно и редко доставляет мячи в штрафную соперников, а оборона страдает от системных ошибок при стандартах.

Факты о командах

«Айнтрахт Франкфурт»

Без побед в трeх домашних матчах

В среднем: 2.00 забито, 3.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 10 из 12 последних матчей

«Санкт-Паули»

Проигрывает в 4 матчах подряд

В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Айнтрахт Франкфурт» – «Санкт-Паули»

Обе команды испытывают серьeзные проблемы в обороне, но «Айнтрахт» выглядит более организованным в атаке и играет дома, где способен навязать высокий темп с первых минут. «Санкт-Паули» не имеет запаса прочности – команда проигрывает даже при равной игре и часто теряет концентрацию после пропущенного мяча.

«Айнтрахт» обязан воспользоваться уязвимостью гостей на флангах и при подачах. Вероятно, франкфуртцы возьмут под контроль мяч и забьют минимум дважды. «Санкт-Паули» способен ответить, но его результативность ограничена. Поэтому оптимальными вариантами видятся победа хозяев и ставка на тотал больше.

