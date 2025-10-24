Введите ваш ник на сайте
«Айнтрахт Франкфурт» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.85

24 октября 2025 11:49
Айнтрахт - Санкт-Паули
25 окт. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Айнтрахта Франкфурт»
Сделать ставку

25 октября на «Дойче Банк Парке» состоится матч 8-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Санкт-Паули». Хозяева стремятся реабилитироваться после провала в Лиге чемпионов, а гости – прервать серию поражений.

«Айнтрахт Франкфурт»

Команда идeт на 7-м месте с 10 очками и в прошлом туре сыграла 2:2 с «Фрайбургом». Несмотря на атакующий потенциал, франкфуртцы переживают кризис в обороне: за последние пять игр они забили 10 голов, но пропустили 19. Особенно остро проблемы проявились в еврокубках – поражения 1:5 от «Ливерпуля» и 1:5 от «Атлетико». Впрочем, в чемпионате команда регулярно забивает, и лидер нападения Джан Узун находится в отличной форме с шестью голами.

«Санкт-Паули»

Клуб занимает 14-е место с 7 очками и переживает спад – четыре поражения подряд в Бундеслиге. В последнем туре команда уступила «Хоффенхайму» 0:3, вновь не сумев реализовать моменты. В пяти последних встречах «Санкт-Паули» забил 3 гола и пропустил 9. В атаке команда действует однообразно и редко доставляет мячи в штрафную соперников, а оборона страдает от системных ошибок при стандартах.

Факты о командах

«Айнтрахт Франкфурт»

  • Без побед в трeх домашних матчах
  • В среднем: 2.00 забито, 3.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей

«Санкт-Паули»

  • Проигрывает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 последних матчах

Личные встречи
80% (4)
20% (1)
0% (0)
10
Забитых мячей
5
2
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
2 : 2
11.05.2025
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 16 тур
Санкт-Паули
0 : 1
11.01.2025
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Санкт-Паули
1 : 2
30.10.2019
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2 : 1
19.03.2011
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
30.10.2010
Айнтрахт

Прогноз на матч «Айнтрахт Франкфурт» – «Санкт-Паули»

Обе команды испытывают серьeзные проблемы в обороне, но «Айнтрахт» выглядит более организованным в атаке и играет дома, где способен навязать высокий темп с первых минут. «Санкт-Паули» не имеет запаса прочности – команда проигрывает даже при равной игре и часто теряет концентрацию после пропущенного мяча.

«Айнтрахт» обязан воспользоваться уязвимостью гостей на флангах и при подачах. Вероятно, франкфуртцы возьмут под контроль мяч и забьют минимум дважды. «Санкт-Паули» способен ответить, но его результативность ограничена. Поэтому оптимальными вариантами видятся победа хозяев и ставка на тотал больше.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Айнтрахта Франкфурт» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Айнтрахта Франкфурт»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Айнтрахт
