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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Санкт-Паули
Айнтрахт - Санкт-Паули: обзор матча 19 марта 2011
Айнтрахт
19.03.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Паули
34'
Т. Гекас (П)
77'
Т. Гекас
42'
Ч. Таки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Санкт-Паули
Желтая карточка
Д. Асамоа
Замена
М. Эбберс
️️️️
М. Крузе
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
Ч. Таки
Желтая карточка
М. Леманн
Замена
Ф. Брунс
️️️️
Д. Даубе
ГОЛ! 2:1!
Т. Гекас
Пас отдал
М. Русс
Замена
Кайо
️️️️
Р. Кларк
Желтая карточка
Р. Кларк
Желтая карточка
М. Фольц
Замена
М. Хеллер
️️️️
М. Фенин
ГОЛ! 1:1!
Ч. Таки
Желтая карточка
Д. Даубе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Гекас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Айнтрахт
26
Андреас Россль
ВР
4
Кевин Краус
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
4-3-3
1
Ферманн
33
Цавеллас
23
Русс
5
Франц
2
Юнг
13
Кларк
14
Майер
27
Швеглер
18
Аманатидис
20
Фенин
33
Гекас
3-4-1-2
18
Кесслер
26
Гюнеш
16
Торандт
2
Фольц
17
Болл
7
Даубе
31
Бартельс
33
Леманн
10
Таки
10
Крузе
18
Асамоа
20
Фенин
20
Хеллер
20
Хеллер
20
Фенин
13
Кларк
30
Кайо
30
Кайо
13
Кларк
7
Даубе
8
Брунс
8
Брунс
7
Даубе
10
Таки
10
Хеннингс
10
Хеннингс
10
Таки
10
Крузе
9
Эбберс
9
Эбберс
10
Крузе
Остались в запасе
Айнтрахт
Санкт-Паули
4
Кевин Краус
ЦЗ
26
Андреас Россль
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
4
Кевин Краус
ЦЗ
26
Андреас Россль
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
7
Халил Алтынтоп
АП
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Айнтрахт - Санкт-Паули
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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