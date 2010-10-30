Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Айнтрахт
Санкт-Паули - Айнтрахт: обзор матча 30 октября 2010
Санкт-Паули
30.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Айнтрахт
5'
К. Самбрано
42'
Т. Гекас (П)
70'
Т. Гекас
90'
Кайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Айнтрахт
+2
Замена
Р. Кларк
️️️️
Б. Кёлер
+1
Замена
М. Фенин
️️️️
Т. Гекас
ГОЛ! 1:3!
Кайо
Пас отдал
Г. Цавеллас
Замена
Ф. Брунс
️️️️
Ф. Лехнер
Желтая карточка
Д. Наки
Замена
Д. Наки
️️️️
Ф. Болл
Замена
М. Штайнхофер
️️️️
С. Юнг
ГОЛ! 1:2!
Т. Гекас
Пас отдал
П. Швеглер
Желтая карточка
Б. Кёлер
Желтая карточка
П. Окс
Замена
М. Крузе
️️️️
Р. Хеннингс
Вторая желтая
Д. Асамоа
Желтая карточка
Р. Хеннингс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Гекас
Желтая карточка
Д. Асамоа
ГОЛ! 1:0!
К. Самбрано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
30
Кайо
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
7
Деннис Даубе
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
4-3-3
18
Кесслер
5
Очипка
3
Самбрано
16
Торандт
2
Лехнер
31
Бартельс
17
Болл
33
Леманн
10
Хеннингс
9
Эбберс
18
Асамоа
4-4-1-1
1
Николов
2
Юнг
33
Цавеллас
23
Русс
5
Франц
2
Окс
27
Швеглер
30
Кайо
18
Кёлер
7
Алтынтоп
33
Гекас
17
Болл
62
Наки
62
Наки
17
Болл
2
Лехнер
8
Брунс
8
Брунс
2
Лехнер
10
Хеннингс
10
Крузе
10
Крузе
10
Хеннингс
2
Юнг
17
Штайнхофер
17
Штайнхофер
2
Юнг
18
Кёлер
13
Кларк
13
Кларк
18
Кёлер
33
Гекас
20
Фенин
20
Фенин
33
Гекас
Остались в запасе
Санкт-Паули
Айнтрахт
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Санкт-Паули - Айнтрахт
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Миллернтор
Новости команд
Все
Санкт-Паули
Айнтрахт
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+