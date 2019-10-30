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Расписание матчей
Германия. Кубок
Санкт-Паули - Айнтрахт
Санкт-Паули - Айнтрахт: обзор матча 30 октября 2019
Санкт-Паули
30.10.2019, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
4'
Б. Дост
16'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Санкт-Паули - Айнтрахт
90'
+1
Желтая карточка
С. Роде
88'
Желтая карточка
Д. Йовелич
84'
Желтая карточка
Д. Кор
Желтая карточка
Й. Флум
68'
42'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
16'
ГОЛ! 0:2!
Б. Дост
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
Пас отдал
М. Хинтереггер
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Санкт-Паули - Айнтрахт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
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