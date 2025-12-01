Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Боруссия М» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 2 декабря 2025 с коэффициентом 1.72

01 декабря 2025 9:37
Боруссия М - Санкт-Паули
02 дек. 2025, вторник 20:00 | Германия. Кубок, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа Боруссии М с форой −1
Сделать ставку

2 декабря на «Боруссия-Парк» состоится матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором «Боруссия М» примет «Санкт-Паули». Хозяева подходят к игре в отличной форме и демонстрируют почти идеальный баланс между атакой и обороной. «Санкт-Паули», напротив, переживает один из самых тяжeлых отрезков сезона: команда проиграла четыре матча подряд и значительно уступает сопернику по качеству игры в обеих фазах.

«Боруссия М»

Команда уверенно проходит сезон и набрала мощный темп: шесть матчей подряд без поражений, при этом в последних пяти встречах забито 11 голов и пропущено лишь один. «Боруссия М» надeжно выглядит в обороне, не пропуская три матча подряд, а дома действует особенно уверенно. Победа 4:0 над «Санкт-Паули» в последнем очном матче подтверждает превосходство хозяев по игровым линиям и структуре.

«Санкт-Паули»

Гости потеряли форму: четыре поражения подряд, 12 пропущенных мячей за пять игр (2.40 в среднем) и лишь четыре забитых – один из худших показателей в турнире. Команда испытывает серьeзные трудности в обороне, допускает много моментов и регулярно проваливается при обороне флангов. В Кубке команда прошла «Хоффенхайм» лишь по пенальти, однако в основное время также пропустила два мяча, что подчeркивает нестабильность.

Факты о командах

«Боруссия М»

  • 6 матчей подряд без поражений
  • В среднем: 2.20 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 3 матчах подряд
  • Победа 4:0 в последнем очном матче

«Санкт-Паули»

  • 4 поражения подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • Лишь 1 победа в 7 очных встречах

Личные встречи
50% (3)
17% (1)
33% (2)
13
Забитых мячей
7
2.17
В среднем за матч
1.17
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 9 тур
Санкт-Паули
0 : 4
01.11.2025
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 28 тур
Санкт-Паули
1 : 1
06.04.2025
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
2 : 0
24.11.2024
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Санкт-Паули
1 : 4
10.08.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 22 тур
Санкт-Паули
3 : 1
12.02.2011
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
1 : 2
22.09.2010
Санкт-Паули
Показать все

Прогноз на матч «Боруссия М» – «Санкт-Паули»

Статистика однозначно указывает на заметное преимущество хозяев: «Боруссия М» стабильно создаeт моменты, уверенно реализует их и почти не допускает ошибок у своих ворот. «Санкт-Паули» же находится в глубоком кризисе: команда плохо защищается, регулярно пропускает по два и более мячей и проиграла последнюю очную встречу со счeтом 0:4. При этом гости всe же способны забить в отдельных эпизодах, но против дисциплинированной обороны хозяев сделать это будет крайне сложно. В сочетании с кубковым форматом логичным выглядит уверенный результат «Боруссии М».

Рекомендованные ставки:

  • Победа Боруссии М с форой −1 – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал Боруссии М больше 1.5 – коэффициент 1.65

1.72
Победа Боруссии М с форой −1
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Боруссия М
Другие прогнозы
02.12.2025
20:00
1.72
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М - Санкт-Паули
Победа Боруссии М с форой −1
02.12.2025
22:30
1.84
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Борнмут - Эвертон
Обе команды забьют и тотал больше 2.5
02.12.2025
23:00
1.72
Германия. Кубок, 1/8 финала
РБ Лейпциг - Магдебург
Победа РБ Лейпциг и тотал больше 2.5
02.12.2025
23:15
1.83
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл не проиграет и тотал больше 2.5
03.12.2025
20:00
1.92
Германия. Кубок, 1/8 финала
Фрайбург - Дармштадт
Обе забьют
03.12.2025
21:00
1.78
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик - Реал
Тотал меньше 3.0
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 