2 декабря на «Боруссия-Парк» состоится матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором «Боруссия М» примет «Санкт-Паули». Хозяева подходят к игре в отличной форме и демонстрируют почти идеальный баланс между атакой и обороной. «Санкт-Паули», напротив, переживает один из самых тяжeлых отрезков сезона: команда проиграла четыре матча подряд и значительно уступает сопернику по качеству игры в обеих фазах.

«Боруссия М»

Команда уверенно проходит сезон и набрала мощный темп: шесть матчей подряд без поражений, при этом в последних пяти встречах забито 11 голов и пропущено лишь один. «Боруссия М» надeжно выглядит в обороне, не пропуская три матча подряд, а дома действует особенно уверенно. Победа 4:0 над «Санкт-Паули» в последнем очном матче подтверждает превосходство хозяев по игровым линиям и структуре.

«Санкт-Паули»

Гости потеряли форму: четыре поражения подряд, 12 пропущенных мячей за пять игр (2.40 в среднем) и лишь четыре забитых – один из худших показателей в турнире. Команда испытывает серьeзные трудности в обороне, допускает много моментов и регулярно проваливается при обороне флангов. В Кубке команда прошла «Хоффенхайм» лишь по пенальти, однако в основное время также пропустила два мяча, что подчeркивает нестабильность.

Факты о командах

«Боруссия М»

6 матчей подряд без поражений

В среднем: 2.20 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

Не пропускает в 3 матчах подряд

Победа 4:0 в последнем очном матче

«Санкт-Паули»

4 поражения подряд

В среднем: 0.80 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 11 матчах подряд

Лишь 1 победа в 7 очных встречах

Прогноз на матч «Боруссия М» – «Санкт-Паули»

Статистика однозначно указывает на заметное преимущество хозяев: «Боруссия М» стабильно создаeт моменты, уверенно реализует их и почти не допускает ошибок у своих ворот. «Санкт-Паули» же находится в глубоком кризисе: команда плохо защищается, регулярно пропускает по два и более мячей и проиграла последнюю очную встречу со счeтом 0:4. При этом гости всe же способны забить в отдельных эпизодах, но против дисциплинированной обороны хозяев сделать это будет крайне сложно. В сочетании с кубковым форматом логичным выглядит уверенный результат «Боруссии М».

Рекомендованные ставки: