Рейтинг самых посещаемых клубов Европы

Самым посещаемым клубом в Европе в сезоне-2024/25 стала дортмундская «Боруссия». Она лидирует в рейтинге уже несколько лет подряд.
Вероятно, в ближайшие годы попробовать потеснить клуб из Дортмунда с первой строчки сможет только «Барселона». Но, если это и произойдет, то только после завершения реконструкции «Камп Ноу» и возвращения «блауграны» на эту арену.
- По данным исследования, «Зенит» занял 1-е место по посещаемости среди клубов Восточной Европы в сезоне-2024/25. Согласно исследованию, в среднем игры петербуржцев посещали 35691 зритель. 2-е место занял «Лех» (28947), 3-е – «Краснодар» (27561), 4-е – «Легия» (24867), 5-е – «Хайдук» (22028), а 6-е – «Спартак» (19955).
- В общеевропейском рейтинге посещаемости «Зенит» стал 51-м, «Краснодар» – 78-м, «Спартак» – 133-м.
Источник: Metaratings.ru