Рейтинг самых посещаемых клубов Европы

Самым посещаемым клубом в Европе в сезоне-2024/25 стала дортмундская «Боруссия». Она лидирует в рейтинге уже несколько лет подряд.

Вероятно, в ближайшие годы попробовать потеснить клуб из Дортмунда с первой строчки сможет только «Барселона». Но, если это и произойдет, то только после завершения реконструкции «Камп Ноу» и возвращения «блауграны» на эту арену.