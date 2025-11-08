Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фрайбург» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.87

08 ноября 2025 10:16
Фрайбург - Санкт-Паули
09 нояб. 2025, воскресенье 17:30 | Германия. Бундеслига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Фрайбурга»
Сделать ставку

9 ноября на стадионе «Европа-Парк» состоится матч 10 тура Бундеслиги, в котором «Фрайбург» примет «Санкт-Паули». Хозяева после плотного календаря в Европе стремятся вернуть стабильность, тогда как гости находятся в кризисе и борются за выживание.

«Фрайбург»

Команда идeт на 11-м месте с 10 очками и уже пять туров не знает побед. Однако в последних матчах наметились положительные тенденции: уверенные выступления в еврокубках и надeжная оборона. В игре против «Униона» (0:0) «Фрайбург» продемонстрировал дисциплину и плотную структуру, а в Лиге Европы обыграл «Ниццу» (3:1), что добавило уверенности. За последние пять матчей в Бундеслиге команда забила 8 мячей и пропустила 4, а в среднем реализует около 1,6 гола за игру. Лидер атак – Винченцо Грифо (6 голов в 15 матчах), который остаeтся ключевой фигурой при стандартах. Команда уверенно чувствует себя дома и стабильно набирает очки против соперников из нижней части таблицы.

«Санкт-Паули»

Дебютант элиты испытывает серьeзные трудности. После девяти туров у клуба лишь 7 очков и 15-е место. Команда проиграла шесть матчей подряд в чемпионате, включая разгром от «Боруссии М» (0:4), и имеет худшую оборону лиги – 24 пропущенных мяча. При этом «Санкт-Паули» забивает в четырeх последних встречах подряд, но эффективность атаки остаeтся низкой – 0,4 гола в среднем за игру. Главная проблема – неорганизованная оборона и ошибки при позиционной игре. Даже ничья против «Хоффенхайма» в Кубке Германии не изменила общего впечатления: команда часто проваливается при прессинге и теряет концентрацию в концовках.

Факты о командах

«Фрайбург»

  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено за 5 игр
  • Не может выиграть 5 матчей в Бундеслиге
  • 10 очков и 11-е место в таблице

«Санкт-Паули»

  • Проигрывает 6 матчей подряд
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем: 0.40 забито, 2.40 пропущено за 5 игр
  • Худшая оборона чемпионата (24 пропущенных мяча)

Личные встречи
50% (3)
17% (1)
33% (2)
8
Забитых мячей
10
1.33
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
2 : 1
09.11.2025
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 22 тур
Санкт-Паули
0 : 1
15.02.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
0 : 3
28.09.2024
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
2 : 1
19.10.2022
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 18 тур
Санкт-Паули
2 : 2
15.01.2011
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
1 : 3
21.08.2010
Санкт-Паули
Показать все

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Санкт-Паули»

Разница в классе и уровне организации очевидна. «Фрайбург» стабильно действует в обороне и уверенно использует моменты через фланги и стандарты. «Санкт-Паули» же продолжает терять очки из-за провалов в защите и нестабильности на выезде, где команда проиграла три последних матча. Вероятно, хозяева будут владеть инициативой и реализуют минимум один-два шанса, контролируя игру большую часть времени. При этом гостям будет сложно навязать борьбу из-за слабой реализации и высокого процента брака в передачах. Логично ожидать уверенную победу «Фрайбурга» при невысокой результативности встречи.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фрайбурга» – коэффициент 1.87
  • Тотал меньше 3 голов – коэффициент 1.92

1.87
Победа «Фрайбурга»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Фрайбург
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 