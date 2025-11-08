9 ноября на стадионе «Европа-Парк» состоится матч 10 тура Бундеслиги, в котором «Фрайбург» примет «Санкт-Паули». Хозяева после плотного календаря в Европе стремятся вернуть стабильность, тогда как гости находятся в кризисе и борются за выживание.

«Фрайбург»

Команда идeт на 11-м месте с 10 очками и уже пять туров не знает побед. Однако в последних матчах наметились положительные тенденции: уверенные выступления в еврокубках и надeжная оборона. В игре против «Униона» (0:0) «Фрайбург» продемонстрировал дисциплину и плотную структуру, а в Лиге Европы обыграл «Ниццу» (3:1), что добавило уверенности. За последние пять матчей в Бундеслиге команда забила 8 мячей и пропустила 4, а в среднем реализует около 1,6 гола за игру. Лидер атак – Винченцо Грифо (6 голов в 15 матчах), который остаeтся ключевой фигурой при стандартах. Команда уверенно чувствует себя дома и стабильно набирает очки против соперников из нижней части таблицы.

«Санкт-Паули»

Дебютант элиты испытывает серьeзные трудности. После девяти туров у клуба лишь 7 очков и 15-е место. Команда проиграла шесть матчей подряд в чемпионате, включая разгром от «Боруссии М» (0:4), и имеет худшую оборону лиги – 24 пропущенных мяча. При этом «Санкт-Паули» забивает в четырeх последних встречах подряд, но эффективность атаки остаeтся низкой – 0,4 гола в среднем за игру. Главная проблема – неорганизованная оборона и ошибки при позиционной игре. Даже ничья против «Хоффенхайма» в Кубке Германии не изменила общего впечатления: команда часто проваливается при прессинге и теряет концентрацию в концовках.

Факты о командах

«Фрайбург»

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено за 5 игр

Не может выиграть 5 матчей в Бундеслиге

10 очков и 11-е место в таблице

«Санкт-Паули»

Проигрывает 6 матчей подряд

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем: 0.40 забито, 2.40 пропущено за 5 игр

Худшая оборона чемпионата (24 пропущенных мяча)

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Санкт-Паули»

Разница в классе и уровне организации очевидна. «Фрайбург» стабильно действует в обороне и уверенно использует моменты через фланги и стандарты. «Санкт-Паули» же продолжает терять очки из-за провалов в защите и нестабильности на выезде, где команда проиграла три последних матча. Вероятно, хозяева будут владеть инициативой и реализуют минимум один-два шанса, контролируя игру большую часть времени. При этом гостям будет сложно навязать борьбу из-за слабой реализации и высокого процента брака в передачах. Логично ожидать уверенную победу «Фрайбурга» при невысокой результативности встречи.

Рекомендованные ставки