Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Санкт-Паули
Фрайбург - Санкт-Паули: обзор матча 21 августа 2010
Фрайбург
21.08.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Санкт-Паули
78'
П. Сиссе
83'
Ф. Болл
89'
Р. Сукута-Пазу
90'
Ф. Бартельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Санкт-Паули
ГОЛ! 1:3!
Ф. Бартельс
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Я. Розенталь
ГОЛ! 1:2!
Р. Сукута-Пазу
ГОЛ! 1:1!
Ф. Болл
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
Д. Наки
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Р. Хеннингс
Замена
М. Крузе
️️️️
Ф. Брунс
Замена
М. Нику
️️️️
Д. Калиджиури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
24
Карстен Ротенбах
ПЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
17
Фабиан Болл
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
13
Томми Бекманн
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
4-3-2-1
16
Пуплен
11
Баcтианс
5
Бучер
4
Барт
23
Муйджа
14
Жагер
23
Шустер
16
Макиади
10
Розенталь
20
Калиджиури
61
Сиссе
4-2-2-2
25
Хайн
24
Ротенбах
3
Самбрано
16
Торандт
5
Очипка
17
Болл
33
Леманн
8
Брунс
62
Наки
9
Эбберс
10
Хеннингс
20
Калиджиури
8
Нику
8
Нику
20
Калиджиури
10
Розенталь
27
Райзингер
27
Райзингер
10
Розенталь
10
Хеннингс
31
Бартельс
31
Бартельс
10
Хеннингс
62
Наки
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
62
Наки
8
Брунс
10
Крузе
10
Крузе
8
Брунс
Остались в запасе
Фрайбург
Санкт-Паули
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
13
Томми Бекманн
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
13
Томми Бекманн
ЦФ
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Фрайбург - Санкт-Паули
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Санкт-Паули
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+