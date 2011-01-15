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Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Фрайбург
Санкт-Паули - Фрайбург: обзор матча 15 января 2011
Санкт-Паули
15.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
13'
М. Эбберс
68'
Д. Асамоа
61'
П. Сиссе
75'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Фрайбург
Желтая карточка
Д. Асамоа
Желтая карточка
А. Путило
Замена
А. Путило
️️️️
Я. Абдессадки
ГОЛ! 2:2!
П. Сиссе
Пас отдал
О. Бауманн
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Я. Розенталь
ГОЛ! 2:1!
Д. Асамоа
Пас отдал
Б. Очипка
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Д. Наки
Замена
Д. Асамоа
️️️️
Ч. Таки
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
Пас отдал
К. Яно
Замена
К. Яно
️️️️
Ю. Шустер
Замена
Ф. Брунс
️️️️
М. Леманн
ГОЛ! 1:0!
М. Эбберс
Пас отдал
Б. Очипка
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
24
Карстен Ротенбах
ПЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
17
Фабиан Болл
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
28
Звонко Памич
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
4-2-2-2
18
Кесслер
5
Очипка
3
Самбрано
26
Гюнеш
24
Ротенбах
17
Болл
33
Леманн
62
Наки
10
Таки
9
Эбберс
10
Крузе
4-4-1-1
1
Бауманн
23
Муйджа
5
Бучер
4
Барт
11
Баcтианс
6
Абдессадки
23
Шустер
16
Макиади
8
Нику
10
Розенталь
61
Сиссе
62
Наки
31
Бартельс
31
Бартельс
62
Наки
33
Леманн
8
Брунс
8
Брунс
33
Леманн
10
Таки
18
Асамоа
18
Асамоа
10
Таки
23
Шустер
22
Яно
22
Яно
23
Шустер
10
Розенталь
20
Калиджиури
20
Калиджиури
10
Розенталь
6
Абдессадки
14
Путило
14
Путило
6
Абдессадки
Остались в запасе
Санкт-Паули
Фрайбург
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
28
Звонко Памич
ЦП
21
Мануэль Зальц
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Остались в запасе
28
Звонко Памич
ЦП
21
Мануэль Зальц
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Санкт-Паули - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Вингенбах
(Диц)
Стадион:
Миллернтор
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