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Расписание матчей
Германия. Кубок
Фрайбург - Санкт-Паули
Фрайбург - Санкт-Паули: обзор матча 19 октября 2022
Фрайбург
19.10.2022, среда, 19:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Санкт-Паули
90+3'
М. Гинтер
119'
М. Грегоритч
42'
Л. Дашнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Санкт-Паули
120'
+2
Желтая карточка
А. Дзвигала
ГОЛ! 2:1!
М. Грегоритч
119'
103'
Желтая карточка
Д. Ирвин
98'
Желтая карточка
Я. Викхофф
96'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
А. Арему
91'
Замена
Я. Викхофф
️️️️
Б. Фазлийи
ГОЛ! 1:1!
М. Гинтер
Пас отдал
Я. Кайтель
90'
+3
88'
Замена
D. Otto
️️️️
Л. Дашнер
Желтая карточка
Л. Кюблер
80'
79'
Желтая карточка
Л. Дашнер
79'
Желтая карточка
А. Арему
Замена
В. Грифо
️️️️
Н. Вайсхаупт
76'
Замена
Ф. Линхарт
️️️️
К. Шлоттербек
46'
Замена
Д. Кьерех
️️️️
У. Ен Чон
46'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
М. Эггештайн
46'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Н. Петерсен
46'
44'
Желтая карточка
Л. Пакярада
42'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дашнер
41'
Желтая карточка
Б. Фазлийи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
24
Конор Меткалф
ОП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
10
Марсель Хартель
АП
32
Афиз Арему
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Санкт-Паули
23
Деннис Смарш
ВР
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
4-2-3-1
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
13
Шлоттербек
17
Кюблер
8
Эггештайн
14
Кайтель
7
Вайсхаупт
20
Доан
11
Чон
18
Петерсен
1-1-3-2-3
22
Васили
23
Пакярада
24
Меткалф
23
Фазлийи
36
Ирвин
8
Смит
10
Дашнер
10
Хартель
14
Аменидо
25
Дзвигала
32
Арему
13
Шлоттербек
3
Линхарт
3
Линхарт
13
Шлоттербек
8
Эггештайн
27
Хефлер
27
Хефлер
8
Эггештайн
11
Чон
7
Кьерех
7
Кьерех
11
Чон
7
Вайсхаупт
32
Грифо
32
Грифо
7
Вайсхаупт
18
Петерсен
11
Грегоритч
11
Грегоритч
18
Петерсен
23
Фазлийи
3
Викхофф
3
Викхофф
23
Фазлийи
32
Арему
19
Эггештайн
19
Эггештайн
32
Арему
10
Дашнер
10
10
10
Дашнер
Остались в запасе
Фрайбург
Санкт-Паули
1
Марк Флеккен
ВР
7
Кевин Шаде
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
23
Деннис Смарш
ВР
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
7
Кевин Шаде
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Остались в запасе
23
Деннис Смарш
ВР
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Фрайбург - Санкт-Паули
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
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