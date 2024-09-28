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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Санкт-Паули
Фрайбург - Санкт-Паули: обзор матча 28 сентября 2024
Фрайбург
28.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Санкт-Паули
12'
Э. Саад
45'
О. Афолаян
72'
Э. Саад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Санкт-Паули
90'
+5
Желтая карточка
С. Бэнкс
Желтая карточка
Н. Хефлер
90'
+3
90'
Замена
Д. Синани
️️️️
О. Афолаян
83'
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Э. Саад
Замена
Н. Хефлер
️️️️
М. Эггештайн
80'
77'
Замена
А. Дзвигала
️️️️
М. Салиакас
76'
Замена
С. Бэнкс
️️️️
Й. Эггештайн
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ж. Адаму
73'
72'
ГОЛ! 0:3!
Э. Саад
Пас отдал
О. Афолаян
Замена
Ф. Муслия
️️️️
Л. Кюблер
65'
Замена
Л. Хелер
️️️️
П. Остерхаге
64'
63'
Желтая карточка
М. Салиакас
53'
Желтая карточка
Й. Эггештайн
46'
Замена
К. Меткалф
️️️️
К. Бухалфа
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Э. Динкчи
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
О. Афолаян
Пас отдал
Э. Саад
Желтая карточка
Л. Кюблер
44'
Пенальти не реализован!
В. Грифо
41'
Желтая карточка
М. Гинтер
34'
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Саад
Пас отдал
Й. Эггештайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
11
Карло Бухалфа
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Конор Меткалф
ОП
10
Данель Синани
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
4-2-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
32
Грифо
20
Доан
20
Адаму
18
Динкчи
3-1-3-2-1
22
Васили
2
Салиакас
6
Валь
29
Треу
11
Бухалфа
8
Смит
5
Метс
36
Ирвин
21
Афолаян
11
Саад
19
Эггештайн
8
Эггештайн
27
Хефлер
27
Хефлер
8
Эггештайн
17
Кюблер
24
Муслия
24
Муслия
17
Кюблер
18
Динкчи
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
18
Динкчи
6
Остерхаге
9
Хелер
9
Хелер
6
Остерхаге
20
Адаму
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Адаму
11
Бухалфа
24
Меткалф
24
Меткалф
11
Бухалфа
21
Афолаян
10
Синани
10
Синани
21
Афолаян
19
Эггештайн
17
Бэнкс
17
Бэнкс
19
Эггештайн
2
Салиакас
25
Дзвигала
25
Дзвигала
2
Салиакас
11
Саад
19
19
11
Саад
Остались в запасе
Фрайбург
Санкт-Паули
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Фрайбург - Санкт-Паули
3
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
18
Офсайды
7
1
Количество передач
632
236
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
65
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.14
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Тимо Герах
(Ландау-Кейххайм)
Стадион:
Европа-Парк
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