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  • «Бавария» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

«Бавария» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

29 ноября 2025, 16:20
Бавария
29.11.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Санкт-Паули
44' Р. Геррейру 90+3' Л. Диас 90+6' Н. Джексон
6' А. Унтонджи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
34
Том Бишоф
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ПЗ
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К) ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
24
Конор Меткалф
ОП
10
Данель Синани
ЦП
9
Абдули Сисей
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
19
Мартейн Карс
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
4
Та
3
Мин-Джэ
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
34
Бишоф
7
Карл
9
Кейн
4-4-1-1
22
Васили
11
Пырка
6
Валь
6
Сэндс
21
Рицка
5
Метс
16
Фудзита
36
Ирвин
8
Смит
28
Лаж
17
Унтонджи
22
Геррейру
44
Станишич
44
Станишич
22
Геррейру
3
Мин-Джэ
27
Горецка
27
Горецка
3
Мин-Джэ
27
Лаймер
17
Олисе
17
Олисе
27
Лаймер
7
Карл
7
Гнабри
7
Гнабри
7
Карл
45
Павлович
11
Джексон
11
Джексон
45
Павлович
21
Рицка
23
Оппи
23
Оппи
21
Рицка
28
Лаж
24
Меткалф
24
Меткалф
28
Лаж
17
Унтонджи
10
Синани
10
Синани
17
Унтонджи
36
Ирвин
9
Сисей
9
Сисей
36
Ирвин
Остались в запасе
Бавария
Санкт-Паули
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Бен Волль
ВР
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
19
Мартейн Карс
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
19
Мартейн Карс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Бавария - Санкт-Паули
1
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
5
8
Офсайды
3
2
Количество передач
995
242
Сейвы
0
1
Точность передач %
92
72
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.3
0.64
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Санкт-Паули», 12-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Санкт-Паули»

«Бавария» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Бавария
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