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Расписание матчей
Германия. Кубок
Санкт-Паули - Герта
Санкт-Паули - Герта: обзор матча 25 октября 2016
Санкт-Паули
25.10.2016, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Герта
42'
М. Вайзер
54'
В. Штокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Санкт-Паули - Герта
76'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
В. Ибишевич
63'
Замена
Аллан
️️️️
С. Лангкамп
54'
Желтая карточка
М. Вайзер
54'
ГОЛ! 0:2!
В. Штокер
48'
Желтая карточка
С. Калу
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Вайзер
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Санкт-Паули - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Миллернтор
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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