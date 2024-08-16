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Расписание матчей
Германия. Кубок
Галлешер - Санкт-Паули
Галлешер - Санкт-Паули: обзор матча 16 августа 2024
Галлешер
16.08.2024, пятница, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Санкт-Паули
11'
C. Akono
63'
M. Hauptmann
48'
Й. Эггештайн
90+4'
А. Дзвигала
110'
Л. Рицка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галлешер - Санкт-Паули
119'
Желтая карточка
К. Метс
110'
ГОЛ! 2:3!
Л. Рицка
Пас отдал
Ф. Треу
Желтая карточка
R. Berger
109'
Желтая карточка
N. Landgraf
103'
103'
Желтая карточка
К. Бухалфа
Желтая карточка
J. Löhmannsröben
100'
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
А. Дзвигала
Пас отдал
К. Метс
Желтая карточка
L. Halangk
90'
+1
81'
Замена
К. Бухалфа
️️️️
Р. Вагнер
Замена
Й. Вос
️️️️
R. Friedrich
80'
Замена
B. Inaler
️️️️
N. Stierlin
71'
71'
Замена
Э. Саад
️️️️
К. Меткалф
71'
Замена
Л. Рицка
️️️️
Ф. Стивенс
71'
Замена
О. Афолаян
️️️️
М. Гилявоги
71'
Замена
А. Дзвигала
️️️️
Х. Валь
68'
Желтая карточка
Д. Ирвин
ГОЛ! 2:1!
M. Hauptmann
Пас отдал
C. Akono
63'
Желтая карточка
M. Kulke
59'
48'
ГОЛ! 1:1!
Й. Эггештайн
Пас отдал
М. Гилявоги
43'
Желтая карточка
М. Гилявоги
ГОЛ! 1:0!
C. Akono
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галлешер
1
Sven Müller
ВР
2
Robert Berger
ЦЗ
31
Niklas Landgraf
(К)
ЦЗ
16
Pierre Weber
ЦП
13
Niclas Stierlin
ЦП
10
Joseph Richardson
ЦП
7
Robin Friedrich
ЦФ
14
Cyrill Akono
ЦФ
17
Max Kulke
ЦФ
23
Marius Hauptmann
ЦФ
6
Jan Löhmannsröben
ЦФ
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Конор Меткалф
ОП
18
Роберт Вагнер
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Галлешер
30
Luca Bendel
ВР
22
Lucas Halangk
ЦЗ
3
Niklas Kastenhofer
ЦЗ
4
Kilian Zaruba
ЦЗ
8
Berk Inaler
ЦП
20
Йоша Вос
АП
21
Mavin Awuah
ЦФ
37
Luka Vujanic
ЦФ
26
Paul Hamella
ЦФ
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
2-3-5
1
2
31
16
13
10
14
6
23
17
7
2-1-4-3
22
Васили
2
Стивенс
29
Треу
24
Меткалф
36
Ирвин
8
Смит
5
Метс
18
Вагнер
19
Эггештайн
6
Валь
9
Гилявоги
13
8
8
13
7
20
Вос
20
Вос
7
2
Стивенс
21
Рицка
21
Рицка
2
Стивенс
18
Вагнер
11
Бухалфа
11
Бухалфа
18
Вагнер
24
Меткалф
11
Саад
11
Саад
24
Меткалф
6
Валь
25
Дзвигала
25
Дзвигала
6
Валь
9
Гилявоги
21
Афолаян
21
Афолаян
9
Гилявоги
Остались в запасе
Галлешер
Санкт-Паули
30
Luca Bendel
ВР
22
Lucas Halangk
ЦЗ
3
Niklas Kastenhofer
ЦЗ
4
Kilian Zaruba
ЦЗ
21
Mavin Awuah
ЦФ
37
Luka Vujanic
ЦФ
26
Paul Hamella
ЦФ
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
30
Luca Bendel
ВР
22
Lucas Halangk
ЦЗ
3
Niklas Kastenhofer
ЦЗ
4
Kilian Zaruba
ЦЗ
21
Mavin Awuah
ЦФ
37
Luka Vujanic
ЦФ
26
Paul Hamella
ЦФ
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Галлешер - Санкт-Паули
5
4
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
7
8
Нарушения
17
12
Офсайды
0
7
Количество передач
332
712
Сейвы
5
2
Точность передач %
56
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Галлешер
Германия. Кубок, 1 раунд
Галлешер
0 : 2
17.08.2025
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Галлешер
2 : 3
16.08.2024
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1/32 финала
Галлешер
0 : 1
12.08.2023
Гройтер Фюрт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Галлешер
3 : 5
12.08.2019
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Галлешер
0 : 4
25.10.2016
Гамбург
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Leuna-Chemie-Stadion, Halle
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